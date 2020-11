¿Por qué salió el poderoso general, director de Carabineros en Chile?

Un nuevo escándalo de violación de derechos humanos en la policía chilena provoca la salida del general de Carabineros, Mario Rozas, quien era cuestionado desde las protestas de 2019 y profundizó el debate sobre una reforma a la institución policial chilena.

La Policía chilena se ha convertido en el foco de críticas por las múltiples denuncias de violación de derechos humanos durante sus procedimientos. La más reciente de las polémicas surgió tras una intervención en la que el cuerpo de Carabineros terminó baleando a dos adolescentes al interior de un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la ciudad de Talcahuano, ubicada al sur del país.

Este hecho ocasionó la salida del general director de Carabineros, Mario Rozas, que fue anunciada por el presidente Sebastián Piñera, quien designó al general Ricardo Yáñez, que era el subdirector de la institución y ahora será el encargado de liderar una “urgente y profunda” modernización del organismo.

“Le hemos hecho el encargo de modernización de Carabineros, que todos sabemos que es necesaria. Quiero expresar también mi solidaridad y condolencia con los niños lesionados y también con los carabineros que fueron lesionados”, aseguró Piñera desde el Palacio de la Moneda.

La salida del hombre fuerte de Carabineros era exigida por distintos sectores tras las violaciones de derechos humanos durante las protestas del año pasado y la caída de un manifestante tras ser empujado por un policía en un puente en el mes de octubre.

“Tres ministros del Interior se fueron por responsabilidades de Carabineros y el general Rozas se mantenía en el cargo, por eso no se entendía esta situación. Me parece acertado que asuma como director un general que está activo y que no se haya descabezado el alto mando”, aseguró a la Agencia Anadolu el diputado oficialista de Renovación Nacional, Leonidas Romero, quien fue el primer congresista en pedir la renuncia de Rozas.

Sin embargo, fue el baleo de los dos adolescentes, que permanecen hospitalizados, lo que terminó por costarle el puesto al general Mario Rozas y desató una investigación por parte de la Fiscalía.

“Como Gobierno de Chile nos duele lo ocurrido, es un hecho de máximo gravedad. El estado está para proteger a los niños. La Fiscalía ya tiene todos los antecedentes. Somos los más interesados en esclarecer esto y en establecer las responsabilidades”, señaló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Las personas a cargo del hogar de acogida de Talcahuano habían llamado a la Policía porque uno de los jóvenes estaba descompensado y tenía problemas psiquiátricos, pero a su llegada los policías fueron recibidos con golpes y lanzamientos de objetos contundentes por parte de otros menores del centro. Sin embargo, el actuar desmedido de los carabineros que respondieron con armas de fuego al interior del hogar de acogida fue criticado por las autoridades locales.

“Carabineros tiene que actuar con transparencia y entregar toda la información porque no es posible que se sigan vulnerando los derechos de los niños. Creo que es importante que el Estado también asuma su responsabilidad, la Policía, y se dé un procedimiento en la reforma a las instituciones”, señaló Henry Campos, alcalde de la ciudad.

Reforma a carabineros

La renuncia del máximo responsable de Carabineros se da en momentos en los que está en curso una reforma a la institución que busca corregir las fallas de uno de los organismos de seguridad menos valorados por los chilenos con apenas un 36% de popularidad, según la consultora Cadem.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos se insistió en que la reforma a la institución no admite más demoras.

“Esa reforma hay que hacerla ya, no puede esperar un minuto más. Venimos exigiendo esta reforma hace una década, y consiste en revisar su doctrina, su estructura orgánica jerárquica, su formación y capacitación, y en que los mecanismo de selección de ascenso y de retiro sean con una enfoque de derechos humanos”, aseguró el director de Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco.

Aunque cuando el presidente Piñera asumió su cargo en el 2018 se formó una comisión para reformar la seguridad pública, luego de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019 que dejaron más de 400 heridos con lesiones oculares y centenares de denuncias por violaciones de derechos humanos se hizo más urgente plantear una modificación estructural de Carabineros.

Según el subsecretario del Interior, Francisco Galli, quien es uno de los altos funcionarios a cargo del proceso y ha presidido el consejo que lleva a cabo esta tarea, el foco está puesto ahora en la modernización de la gestión policial y cálculo de remuneraciones, un trabajo que está siendo coordinado con la Contraloría.

“Hemos avanzado con distintas medidas desde la modificación del reglamento para poder ajustar adecuadamente la administración financiera de la institución. Hemos contratado incluso consultorías externas para incorporarlos a la matriz de riesgo de carabineros”, aseguró a la Agencia Anadolu.

Galli destacó que los cuatro aspectos que hacen parte de esta reforma son la gobernanza que le corresponde al sector de seguridad pública, la formación que reciben los carabineros, la modernización de la gestión policial y el resguardo del orden público.

Actualmente, sin embargo, hay nueve proyectos en el Congreso chileno que le apuntan a reformar una institución que se ha mantenido por más de un año en el foco de los informes de organismos internacionales por el exceso de fuerza y las constantes violaciones de derechos humanos.