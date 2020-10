El movimiento prodemocracia tailandés pide desde hace meses la renuncia del primer ministro, Prayut Chan-O-Cha, y una reforma de la poderosa y acaudalada monarquía, encabezada por Maeha Vajiralongkorn, que llegó al trono en 2016 tras el deceso de su padre.

El gobierno de Tailandia está en jaque por cuenta de las protestas que estallaron hace casi tres meses e el país y que lejos de calmarse se vuelven cada vez más masivas. Este viernes, cientos de activistas prodemocracia se tomaron las calles de Bangkok, a pesar de un decreto que lo prohibía, y fueron dispersados por la policía.

Según el decreto de urgencia promulgado para intentar frenar el movimiento que sale a la calle desde hace varios meses, las concentraciones políticas de más de cuatro personas y los mensajes en internet considerados “contra la seguridad nacional” están prohibidos.

Ver más: El saludo de los Juegos del Hambre que inspiró las protestas en Tailandia

Los manifestantes obviaron la orden y contestaron erigiendo barricadas para intentar retardar la dispersión de la concentración. “Ordenamos a nuestros hermanos y hermanas que regresen a sus casas”, advirtió la policía antes de avanzar hacia los manifestantes.

“¡Fuera Prayut!”, “¡Abajo la dictadura!”, gritaron los activistas, muchos estudiantes. “Poco a poco tenemos cada vez más valor”, declaró a la AFP Nine, un estudiante de 21 años. “Si no tomo riesgos, no habrá ningún cambio”, añadió.

Más de unos veinte manifestantes fueron detenidos el jueves, entre ellos líderes de la protesta. El día anterior, en Bangkok, varios miles de manifestantes marcharon hacia la casa del gobierno.

“Los pobres son cada vez más pobres, los ricos, cada vez más ricos” en este país, uno de los más desiguales en el mundo, lanzó a su lado Pim, de 20 años. Pero, ¿por qué las protestas continúan, qué piden los manifestantes?

El por qué de las protestas

El movimiento a favor de la democracia pide la dimisión del primer ministro, el general Prayut Chan O Cha, en el poder desde el golpe de estado de 2014 y legitimado por elecciones controvertidas el año pasado. También reclama una modificación de la constitución, puesta en marcha en 2017 bajo la junta y muy favorable al ejército.

Ver más: Imágenes de las protestas en Tailandia

Algunos activistas van más allá y piden una reforma de la poderosa y riquísima monarquía, exhortando en particular al fin de una ley de lesa majestad que castiga severamente toda difamación contra un miembro de la familia real.

Castigo por insultar a la monarquía

En virtud del artículo 112 del Código Penal, difamar, insultar o amenazar al Rey o a su familia se castiga con una pena de tres a 15 años de prisión. Esta ley, que deja mucho espacio a la interpretación, permite castigar cualquier crítica de la monarquía, especialmente en las redes sociales.

Ver más: Las monarquías (incluida la de Tailandia) ya no tienen corona

Por ejemplo, en 2017, un hombre fue condenado a 35 años de prisión por publicar y comentar en Facebook sobre la familia real. No se ha utilizado en los últimos años, ya que los manifestantes son perseguidos por otros motivos.

¿Desde cuándo la protesta?

El factor desencadenante fue la disolución, en febrero, de un reciente partido de oposición muy popular entre los jóvenes. El cierre del país, al que los turistas no tienen acceso debido a la pandemia de coronavirus, ha sido devastador para su economía y aumentó las desigualdades sociales ya escandalosas.

En junio, la desaparición inexplicable del activista prodemocracia tailandés Wanchalearm Satsaksit, en Camboya, también desencadenó una ola de indignación en las redes sociales y, desde mediados de julio, en las calles.

Ver más: La historia de la concubina real de Tailandia caída en desgracia

Hasta 30.000 personas desfilaron a mediados de septiembre, en la mayor manifestación desde el golpe de estado de 2014.

El movimiento del miércoles suscitó especialmente la cólera de las autoridades, ya que los participantes obstaculizaron por unos instantes el paso de un cortejo real, con manifestantes alzando tres dedos en señal de desafío.

Un país inestable

En los últimos decenios, Tailandia experimentó numerosas manifestaciones violentas y 12 golpes de estado desde el fin de la monarquía absoluta en 1932. Pero atreverse a atacar a la monarquía no tiene precedentes.

Ver más: La insólita galería de la concubina del rey de Tailandia

Maha Vajiralongkorn, que ascendió al trono en 2016 tras la muerte de su padre, el venerado rey Bhumibol, es una personalidad controvertida. En pocos años, reforzó sus poderes, tomando directamente el control de la fortuna real.

Sus frecuentes estancias en Europa, incluso en plena pandemia de coronavirus, también han suscitado interrogantes.