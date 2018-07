¿Por qué se sienten discriminados los turcos (como Özil) en Alemania?

La comunidad turca que vive en Alemania es de casi tres millones de personas. Sin embargo, recientemente, los conflictos entre ambos gobiernos se han polarizado más que nunca y han contagiado de esa división a la comunidad del país germano.

El caso más reciente es el del jugador Mesut Özil, el centrocampista alemán que abanderaba la cruzada por la integración del colectivo turco-germano, y quien anunció el domingo que se retiraría de la selección germana, tras sentirse discriminado por su ascendencia turca y por aparecer en una foto con Recep Tayyip Erdogan, el mandatario del país de origen de su familia.

Otro caso similar es el del también jugador alemán con raíces turcas Ilkay Gündogan, que aunque no fue criticado por tomarse una foto con el presidente turco sí fue abucheado durante un juego de la selección alemana. La situación de Özil permite conocer más a fondo la situación existente en Alemania, en la que algunos miembros de ascendencia turca se sienten discriminados hoy en día.

Unfortunately they didn't bump into each other it was arranged that there of them will meet Erdogan. Mesut, ilkay and Genk, by the way why is Gundogan not making useless noise like Ozil? pic.twitter.com/nt246PiKhe