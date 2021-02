Portugal no es capaz de mejorar cifras por COVID-19 y esperará para empezar desconfinamiento

El primer ministro, António Costa, afirmó que el país todavía no puede iniciar la desescalada porque las cifras de la pandemia no han mejorado lo suficiente.

Portugal presentará el 11 de marzo un plan de desconfinamiento gradual, anunció hoy el primer ministro, António Costa, que aseguró que el país todavía no puede iniciar la desescalada porque las cifras de la pandemia no han mejorado lo suficiente y la incidencia de la variante británica aún es elevada. “Infelizmente, este no es el momento del desconfinamiento”, dijo Costa en rueda de prensa tras el consejo de ministros, que acordó prorrogar todas las medidas vigentes por otros 15 días en Portugal, confinado desde el 15 de enero.

El jefe del Gobierno luso no desveló en qué fecha empezará a abrir el país y apenas dio detalles sobre cómo será la desescalada, pero anunció que el 11 de marzo presentará un plan de desconfinamiento que “será seguramente gradual y estará guiado por criterios objetivos”.

Lo único que confirmó es que la apertura empezará por las escuelas, que fueron las últimas en cerrar, una semana después del arranque del confinamiento general.

Mejora en las cifras, pero insuficiente

Costa defendió que las medidas adoptadas han producido los efectos deseados en el control de la pandemia, pero matizó que todas las mejoras son relativas. “Estamos todavía lejos de compararnos con la situación cuando iniciamos el desconfinamiento de la primera ola, el 4 de mayo, y cuando declaramos el estado de contingencia en septiembre”, señaló.

El primer ministro explicó que las cifras de contagios diarios y de ingresados en cuidados intensivos están más de cuatro veces por encima de los números que había cuando empezó la desescalada en mayo de 2020.

Además, la variante británica, que tiene un “mayor riesgo de contagio”, recordó, todavía tiene una incidencia del 49 %, por lo que es necesario tener prudencia. “Soy el primero que comparte con todos vosotros la ansiedad de poder pasar página de este confinamiento”, aseguró.

Vacunación de grupos en riesgo

Además, el primer ministro también apuntó que no va a ser posible tener vacunados a todos los grupos de riesgo a finales de marzo. Costa señaló que todos los ciudadanos de entre 50 y 65 años con comorbilidades de riesgo -como cardiopatías o dolencias respiratorias graves- serán vacunados el próximo mes, pero no se conseguirá llegar a todos los mayores, debido a que la vacuna de AstraZeneca no está recomendada por encima de los 65 años.

Aun así, prevén finalizar marzo con el 80 % de los mayores de 80 años vacunados, como pedía la UE. Portugal, con algo más de 10 millones de habitantes, suma 802.773 casos positivos y 16.243 muertes desde que estalló la pandemia, y este viernes notificó 1.027 contagios y 58 fallecidos.

La severa tercera ola dejó al país confinado, con sólo el comercio y los servicios esenciales abiertos, las escuelas cerradas y las fronteras blindadas.