Posible ataque químico deja decenas de muertos en Siria

-Redacción Internacional con información de agencias

Cerca de 42 personas murieron este sábado en la tarde, en la ciudad de Duma, último bastión de rebelde en Guta Oriental, cerca de Damasco, en un bombardeo provocado por la aviación siria. La violencia no ha cesado en la zona, de hecho, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) más de 80 civiles murieron desde el viernes por los bombardeos.

Médicos locales aseguraron que, además, el ataque habría sido con armas químicas, pues en las víctimas se detectó gas tóxico. Uno de los paramédicos que asistió a los heridos afirmó que “el ataque fue cerca de refugios antiaéreos y se propagó rápidamente en ellos. El gas estaba concentrado y en un lugar donde las personas pensaban que estaban a salvo”.

Sobre el estado de las personas que atendió, el asistente médico señaló: "Los heridos nos llegaron con el iris expandido y la pérdida del control motor; muchos se sofocaban debido a la alta concentración del gas. Muchos casos llegaron demasiado tarde”.

Las reacciones fueron inmediatas. El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que el régimen sirio pagará un "alto precio" tras un supuesto "ataque QUÍMICO insensato" en un bastión rebelde cercano a Damasco.

"El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables por apoyar al Animal Asad. El precio a pagar será alto", afirmó Trump en un par de tuits que comienzan con una discusión sobre el ataque en Guta Oriental, donde rescatistas afirman que leales al régimen usaron gas de cloro.

"Muchos muertos, incluidas mujeres y niños, en un insensato ataque químico en Siria. El lugar de la atrocidad está bloqueado y cercado por el ejército sirio, haciéndolo completamente inaccesible al mundo exterior", dijo Trump.

Además, agregó: "Abrir el área inmediatamente para asistencia médica y verificación", afirma Trump. "Otro desastre humanitario sin ninguna razón. ¡ENFERMIZO!".

Este presunto ataque químico se produce un año después del bombardeo contra la localidad rebelde de Jan Sheijun, en el noroeste de Siria, que según un informe de la ONU muchos de sus habitantes tenían síntomas de haber sido atacados con gas nervioso y 80 de ellos murieron.

Trump respondió a aquel ataque tres días después: buques estadounidenses apostados en el Mediterráneo lanzaron 59 misiles crucero contra una base aérea siria.

El mandatario también criticó este domingo a su predecesor Barack Obama por no atacar al régimen sirio luego de advertir que el uso de armas químicas era una "línea roja" y afirmó: "¡Si el presidente Obama hubiera cruzado su proclamada Línea Roja en la Arena, el desastre sirio hubiera finalizado hace mucho tiempo! ¡El Animal Asad ya sería historia!".

- ¿Acción militar? -

Por su parte, un asesor de seguridad de la Casa Blanca se negó a descartar una acción militar en respuesta al supuesto nuevo ataque químico.

"Este es uno de esos temas en los que cada nación, todos los pueblos, están de acuerdo y han acordado desde la Segunda Guerra Mundial que es una práctica inaceptable", dijo el asesor Tom Bossert, a la cadena ABC. Consultado si habrá otro ataque de misiles como respuesta, Bossert señaló que "no quitaría ninguna opción de la mesa".

El prominente senador republicano Lindsey Graham advirtió a Trump que no actuar rápidamente lo dejaría en una posición de debilidad internacionalmente. "Es un momento de desafío para su presidencia", dijo a la cadena ABC. Trump "ha desafiado a Asad en el pasado para que no use armas químicas. Si se trata de un tuit sin consecuencias, entonces se habrá dañado frente a Corea del Norte (y) se verá débil ante los ojos de Rusia e Irán".

Estados Unidos tiene más de 2.000 militares en el este de Siria como parte de una coalición internacional que lidera, en tanto se abastece de armas, entrenamiento y otros pertrechos para la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.

La semana pasada, la Casa Blanca dijo que la "misión militar" para erradicar al Estado Islámico estaba llegando a su fin, aunque no proporcionó un calendario de retirada.

Ante las nuevas acusaciones de un ataque químico en Siria, la senadora republicana Susan Collins dijo este domingo a CNN: "creo que el presidente va a tener que reconsiderar su plan de un pronto retiro".