Precandidata al Congreso de Estados Unidos asegura que tuvo encuentros con extraterrestres

redacción internacional

Bettina Rodríguez, pese a que no logró quedar en lista que presentará el partido Republicano para los comicios legislativos de este noviembre, brilló por unas afirmaciones en 2009 en las que aseguró haber conocido seres de otro planeta, quienes además le habrían revelado algunos de los hechos que ocurrirán en el futuro.

En 2009 fue la primera vez que Bettina Rodríguez, precandidata al congreso de Estados Unidos, habló en público sobre su contacto con extraterrestres. El encuentro habría ocurrido cuando ella tenía siete años y, según la mujer, se parecían “al Cristo que está en Brasil con las manos abiertas”, haciendo referencia al que se encuentra en Río de Janeiro.

Así empezó su relato la precandidata, que ayer mismo salió de la contienda para hacer parte de la lista de aspirantes a la Cámara de Estados Unidos que presentará el partido Republicano para los comicios legislativos del próximo noviembre. El diario El País señaló que en la jornada participaron otros ocho aspirantes al escaño del distrito 27, ocupado por la cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen desde 1989, quien este año se retira.

Su encuentro con alienígenas, sin embargo, fue utilizado por su rivales como argumento para restarle credibilidad a su candidatura, pues recordaron que cuando denunció el suceso señaló que los seres le habían conferido una serie de secretos y visiones de lo que sucedería en el futuro, como que el centro energético del mundo está en África o que en la isla de Malta hay 30.000 cráneos que no pertenecen a humanos en cuevas subterráneas.

La precandidata se defendió y aseguró que su vida privada no tiene nada que ver con la política y que los votantes deberían “juzgar y respetar las experiencias que cada uno ha tenido", más aún cuando ha estado 40 años defendiendo los intereses de la comunidad. Además, expresó su inconformidad porque en el pasado “presidentes como Ronald Reagan y Jimmy Carter declararon haber visto objetos voladores no identificados” y no fueron juzgados como le está ocurriendo a ella.

A pesar de no haber logrado el el cargo al que aspiraba, las críticas no le importan: “Yo soy cristiana, tengo una sólida creencia en Dios y soy una más de la mayoría de americanos que creen que tiene que haber vida inteligente los billones de planetas y galaxias del universo”.