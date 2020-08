Presidente de Bielorrusia se acerca a Putin para intentar calmar protestas

En las últimas horas el presidente de Bielorrusia habló con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para intentar encontrar solución a las violentas protestas que vive el país desde hace varios días.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, expresaron hoy su confianza en el “pronto arreglo de todos los problemas” en Bielorrusia, en el curso de una conversación telefónica, según informó el Kremlin. El tema no es de poca monta, teniendo en cuenta que la escalada de tensión se ha convertido en uno de los puntos clave de la agenda de la Unión Europea.

“Ambas partes se mostraron seguras de que habrá un pronto arreglo de todos los problemas”, subrayó el comunicado del gobierno ruso, en alusión las protestas populares que estallaron en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales del pasado día 9. Según los datos oficiales, Lukashenko, que lleva 26 años el poder, fue reelegido con cera del 80 % de los votos, resultados que la oposición ha denunciado como fraudulentos.

Al menos dos personas han muerto, casi tres centenares están heridos, y hay cerca de 7.000 detenidos. Ese es hasta ahora el balance que ha dejado la represión policial de las manifestaciones de protesta que se han extendido a todo el país. Los ciudadanos que han sido puestos en libertad han denunciado haber sido sometidos a torturas y palizas en los centros de detención, y han exhibido a los medios las marcas dejadas por los maltratos.

"Lo importante es que estos problemas no sean aprovechados por las fuerzas destructivas que intentan dañar la cooperación mutuamente beneficiosa entre los dos países en el marco del Estado de la Unión (Rusia-Bielorrusia), añade la nota del Kremlin.

Poco antes de la conversación telefónica con Putin, el presidente bielorruso advirtió de que los acontecimientos que tienen lugar en su país no solo amenazan a Bielorrusia, sino que suponen también un peligro para Rusia. ”Quiero decir que defender hoy a Bielorrusia no es menos que defender todo nuestro espacio, el Estado de la Unión (Rusia-Bielorrusia). Si los bielorrusos no resisten, la ola llegará hasta allá”, dijo en una reunión con miembros de su Gobierno.

Lukashenko, que anteriormente acusó a Chequia, Polonia, Ucrania y Rusia de instigar las protestas en el país, insistió en que estas son dirigidas desde el exterior y denunció que Bielorrusia es víctima de una "agresión".

La Unión Europea (UE) anunció este viernes que endurecerá las sanciones contra funcionarios de Bielorrusia responsables de la falsificación de los resultados de los comicios presidenciales del pasado día 9 y de la subsiguiente explosión de violencia en las calles.