Presidente de Perú convoca al Congreso para destituir a jueces

AGENCIAS

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó hoy al Congreso para un pleno extraordinario para tratar la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros están implicados en el escándalo de corrupción judicial revelado la pasada semana.

En un pronunciamiento en el Palacio de Gobierno de Lima, Vizcarra programó la sesión extraordinaria para este viernes 20 de julio, pues consideró que la destitución en bloque del CNM es "imprescindible e impostergable" como parte de la reforma integral del sistema de justicia que promueve el mismo mandatario.

El gobernante ya solicitó la pasada semana al Congreso la destitución del CNM, encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces, pero el Legislativo, donde el fujimorismo tiene mayoría, se encuentra en un periodo de receso y por ahora solo había aprobado investigar a los tres miembros del CNM involucrados en el caso.

Vizcarra explicó que la propuesta de destituir al CNM se hará mediante la aplicación del artículo 157 de la Constitución, previsto para causas graves, incluidos los miembros suplentes que deberían reemplazar a los consejeros titulares en caso de vacante.

El mandatario expresó que "ante los escandalosos audios que revelan la corrupción enquistada", deben realizarse "cambios urgentes", que "no se logran solo con palabras, sino con hechos concretos".

"No vamos a permitir la descomposición de las instituciones del Perú, y estamos luchando de manera frontal contra la corrupción, a fin de dar respuesta a los reclamos y demandas unánimes de la ciudadanía, por transparencia y calidad institucional", aseguró.

Asimismo, Vizcarra destacó la instauración el viernes pasado de una comisión de expertos que se encargará de elaborar una propuesta de reforma del sistema de justicia para que el gobernante la presente al parlamento en su discurso del 28 de julio, día nacional de Perú, en el que celebra los 197 años de independencia.

El grupo, que es presidido por el diplomático y exministro Allan Wagner y otros seis expertos "de reconocida trayectoria ética", deberá presentar su primer informe en los próximos ocho días.

El documento, que posteriormente pasará a debate en el pleno del Congreso, deberá contemplar un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores que garantice la sostenibilidad de una reforma integral.

El escándalo de corrupción judicial saltó la pasada semana con la publicación de una serie de escuchas telefónicas que reveló una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la judicatura de Perú, que incluye a altos magistrados, empresarios y políticos.

Las escuchas le costaron el cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, protagonista de un audio; y a cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, que pedía un soborno de al menos 10.000 dólares a cambio de favorecer el nombramiento de un fiscal.

También a los consejeros del CNM Guido Aguila y Julio Gutiérrez, mientras que su compañero Iván Noguera es investigado en el Parlamento.

Otro de los involucrados es el suspendido juez supremo César Hinostroza, quien incluso ofrece absolver al violador de una menor de 11 años y coordina reuniones con una "Señora K" de la "fuerza número uno", nombre en clave que presumiblemente puede referirse a Keiko Fujimori.

Renuncia otro implicado

El abogado Julio Gutiérrez, implicado en el escándalo de corrupción judicial revelado en Perú, presentó hoy su dimisión como consejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y se convirtió en el segundo miembro de este órgano en renunciar tras el cese de su compañero Guido Aguila.

En una carta dirigida al presidente del CNM, Orlando Velasquez, Gutiérrez señaló que debe "asumir plenamente la responsabilidad política" derivada de sus "desafortunadas expresiones" hechas públicas en los medios de comunicación a través de una serie de grabaciones telefónicas.

El consejero manifestó que lamenta que "tal ligereza" haya "lesionado la imagen del CNM y deslegitimado la ardua labor cumplida para mejorar la judicatura peruana".

Horas antes de presentar su dimisión, el letrado había señalado a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que es consciente de lo que dijo, pero que "lo dicho no se condice con los hechos".

"Yo he dicho, pero no he hecho absolutamente nada malo", aseguró Gutiérrez, quien había sido elegido por los colegios profesionales no abogados del Perú para integrar el CNM para el período 2015-2020, institución encargada de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales.

En los grabaciones publicadas, Gutiérrez le comunica al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, recientemente detenido como parte de las investigaciones por presunto tráfico de influencias y cohecho, que su recomendado había aprobado la entrevista personal para ser fiscal.

El escándalo

El escándalo de corrupción judicial le ha costado el cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, protagonista de otro audio; y a cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, que pedía un soborno de al menos 10.000 dólares a cambio de favorecer el nombramiento de un fiscal.

Otro de los involucrados es el suspendido juez supremo César Hinostroza, quien incluso ofrece absolver al violador de una menor de 11 años y coordina reuniones con una "Señora K" de la "fuerza número uno", nombre en clave que presumiblemente puede referirse a Keiko Fujimori.

La filtración de las escuchas telefónicas ha desvelado una amplia red de corrupción en las más altas instancias de la judicatura de Perú que incluye a altos magistrados, empresarios y políticos, donde había sobornos y prebendas para favorecer a sus allegados y arreglar sentencias.