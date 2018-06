Primer tuit en inglés de Evo Morales

/AFP

El presidente de Bolivia, Evo Morales, saludó este jueves "con nuestro corazón lleno de esperanza" su arribo al Vaticano en visita oficial, en el primer mensaje del mandatario en idioma inglés en su cuenta de Twitter.

El mandatario boliviano, que cuenta con un equipo de asesores que le ayudan a escribir sus mensajes en las redes, había anunciado previamente que "desde hoy queremos compartir contenido en inglés como una manera de comunicarnos también con nuestros hermanos de otras latitudes".

"We come to the Vatican with our hearts full of hope and joy to attend the consecration of the first indigenous and worker cardinal of our history, our brother Toribio Ticona", dijo Morales en Twitter. ("Acudimos al Vaticano con el corazón lleno de alegría y esperanza, a la consagración del 1er cardenal indígena y obrero de nuestra historia, el hermano Toribio Ticona", según la traducción en la misma cuenta).

La prensa local calificó el hecho de histórico, aunque muchos internautas expresaron dudas de que el mandatario de origen aymara hable, lea o escriba en inglés.

"With his creation, by our brother Francis, the Pope of the poor, our Church gets closer to our people", agregó. El mensaje lleva además traducción: "Con su nombramiento, por el hermano Francisco, Papa de los pobres, nuestra iglesia se acerca más a nuestro pueblo". Evo Morales tiene 382.000 seguidores en su cuenta de Twitter.

Morales asistirá en el Vaticano al consistorio en que será ungido el obispo boliviano Toribio Ticona como primer cardenal de ascendencia indígena.

El mandatario boliviano será recibido también en audiencia con el papa Francisco, la octava cita desde que el pontífice fue elegido en 2013.