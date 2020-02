Primera muerte por coronavirus en EE. UU. da paso a pelea entre Trump y los demócratas

redacción internacional

Jay Inslee, gobernador del estado de Washington en Estados Unidos, confirmó esta tarde de sábado la primera muerte por coronavirus en el territorio. “Es un día trsite en nuestro estado. Nos enteramos que un washingtoniano ha muerto por Covid-19”, dijo el funcionario en un comunicado. Lisa Stromme Warren, portavoz del Departamento de Salud del Estado de Washington, dijo que los funcionarios del estado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades abordarán el asunto más tarde en el día.

La noticia se produce en medio de una airada batalla entre republicanos y demócratas por las estrategias del gobierno del presidente Donald Trump para afrontar esta crisis. El mandatario, desde luego, ha sido protagonista en esta pelea. Le puede interesar: Colombianos procedentes de Wuhan dieron negativo en prueba de coronavirus

Poco antes de que se confirmara la primera muerte por Covid-19, Trump aseguró que este brote era un “nuevo engaño” orquestado por los demócratas para vencerlo en las urnas el próximo noviembre, cuando se juega su reelección. “Los demócratas están politizando el coronavirus. Lo están politizando. Uno de los míos se me acercó y me dijo: ‘señor Presidente, intentaron golpearlo por Rusia, Rusia, Rusia y eso no les funcionó. No pudieron hacerlo. Probaron el engaño de la acusación”, recalcó.

Ante estos comentarios, el aspirante a la candidatura por el Partido Demócrata, Joe Biden, señaló que “comenzar a hablar de un engaño es absolutamente peligroso y simplemente no es la forma decente de actuar”, dijo el exvicepresidente Biden desde Carolina del Sur donde adelanta eventos de su campaña.

Pero Biden no ha sido el único precandidato a la presidencia en atacar al gobierno por sus estrategias en esta crisis. Pete Buttigieg, ex alcalde de South Bend, Indiana, dijo a NBC News que “es de vital importancia que la administración y la Casa Blanca manejen esto de una manera que se base en la ciencia y no en la política. Me molestó especialmente escuchar la palabra 'engaño' utilizada por el presidente. Las vidas estadounidenses dependen de la sabiduría y el juicio del presidente en un momento como este”. Michael Bloomberg, el último en entrar a la carrera por la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales, también dio pullas al gobierno por sus posiciones frente al brote del coronavirus.

A la pelea se han sumado líderes de opinión afines a ambos partidos, senadores y hasta incluso figuras cercanas a la familia presidencial como el mismo hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr, quien aseguró a la cadena Fox News que los demócratas estaban alcanzando un “nuevo nivel de enfermedad” y que querían ver que el “coronavirus matara a millones de personas”.

Para enfrentar la crisis, Trump encargó a su vicepresidente, Mike Pence, dirigir la estrategia de defensa y control del brote, un movimiento que despertó muchas críticas dado el historial del funcionario en decisiones en materia de salud como el cierre de la única clínica que hacía pruebas de VIH en el condado de Scott en Indiana.

En horas de la tarde, el gobierno estadounidense publicó nuevas medidas para hacerle frente a la crisis, como más restricciones de viaje que afectarán a los ciudadanos de irán, Italia y Corea del Sur.