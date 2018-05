Profesores se comprometen a no ir a eventos académicos si no hay una mujer entre los invitados

-Redacción Internacional

Con la etiqueta #No_Sin_Mujeres, los académicos acaban de lanzar un nuevo compromiso por la igualdad de género.

La iniciativa, que cuenta con más de 50 firmantes de varias universidades alrededor del mundo, busca que los profesores se comprometan a no participar en ningún evento académico al que no haya sido invitada al menos una mujer en calidad de experta.

El compromiso aplica a todas las conferencias, congresos, jornadas o mesas redondas en las que haya al menos dos invitados.

“Seguro que hay personas a las que esta iniciativa les parecerá una chorrada, a otras que el compromiso es insuficiente, a unas terceras que el compromiso es excesivo... a mí me parece algo mínimo. Está abierta la posibilidad de sumarse”, escribió en su cuenta de twitter Miguel Presno Linera, uno de los firmantes y profesor titular de derecho en la Universidad de Oviedo, en España.

Presno también precisó, para La Voz de Asturias, que exigir la presencia de al menos una sola experta en este tipo de eventos no es óptimo, pues lo ideal sería que más de una mujer participara siempre en los foros académicos. El llamado, sin embargo, es el primer paso para que los eventos académicos dominados por panelistas masculinos le abran espacio a las mujeres.

“Al decir que no vas, no lo haces porque no te interese el tema, sino porque el resto de los confirmados son todo hombres” aclaró el académico quien insistió en que “seguramente hay una mujer que tenga algo que decir al respecto del tema a discutir”.

Además de juristas, el grupo de firmantes está compuesto por politólogos, economístas, periodistas y otros profesionales de las ciencias sociales.