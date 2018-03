Prostitución y corrupción: ¿un secreto a voces en Miss Venezuela?

-Redacción Internacional con información de agencias

Más allá de la crisis política, social, económica y humanitaria que vive Venezuela, desde hace unas semanas el tema del que más se habla en el vecino país tiene que ver con reinas. Puntualmente con el certámen de Miss Venezuela.

Acusaciones de prostitución, revelaciones de algunas exparticipantes y denuncias de corrupción son el eje de un escándalo de grandes proporciones que se destapó tras una investigación publicada en Efecto Cocuyo que mostraba cómo al interior de Miss Venezuela se había ido configurando con los años una especie de red de prostitución.

De acuerdo con la información del medio, se trata de una práctica que tiene como figura central al patrocinante oculto o “el santo”, un personaje clandestino que se encarga de financiar los altos costos que se derivan de la preparación de las reinas, a cambio de favores sexuales. "De acuerdo con las fuentes consultadas, los “santos” no obligan a las muchachas a aceptar estos acuerdos. Por lo general, se organizan fiestas o cenas en donde son presentadas a los posibles patrocinantes. De la joven queda decidir si acepta o no. De acuerdo con cifras tentativas, un 30% de las candidatas cada año acceden a este tipo de mecenazgo", detalla la investigación.

Un testimonio recogido por Efecto Cocuyo señaló incluso que se trataba de una práctica común: "Yo no he tenido oportunidad de que me suceda algo así, pero sí tengo conocidas que han participado -incluso han ganado- y pasa mucho eso. Obviamente lo hacen porque no tienen cómo pagar los costos, quieren ganar, quieren verse bien. Ya después yo me imagino que se saldrán o se terminarán casando con esa persona. Pero hay otras que lo agarran como vicio”.

Versiones que fueron confirmadas a través de redes sociales por Vivian Sleiman, la escritora de Virgen a los 30, quien también se refirió a la polémica de Miss Venezuela e incluso reveló que cuando estuvo en el concurso le hicieron una propuesta indecente.

"Tienes que ir donde "fulano", uno de los patrocinantes más duros del concurso. Él tiene que verte, y llévate el traje de baño pues donde pone el ojo, pone la bala (...) Dicho y hecho el hombre me esperaba en la reunión desnudo con un bóxer blanco".

Al ya complejo panorama se sumaron esta semana las peleas en redes sociales entre exparticipantes del concurso que se acusaban de haberse beneficiado de actos de corrupción del chavismo.

Un rifirrafe que empezó luego de que una cuenta en Instagram (@OsmideJesus) difundiera imágenes de la exmiss Zoraya Villarreal en actos públicos con la fundación del empresario Diego Salazar, primo del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, acusado de lavado de activos en la Banca Privada de Andorra (BPA).

La publicación desató un fuerte cruce de insultos entre una decena de exreinas y animadoras de televisión, entre ellas Annarella Bono, quien salió en defensa de Villarreal, asegurando que algunas ganadoras de Miss Venezuela y otras que obtuvieron la corona de Miss Universo son "enchufadas", como llaman en el país a quienes se lucran por vínculos con el Gobierno.

"Todas son unas zorras y aquí todo el mundo las alaba. La arrechera [rabia] que me da es que las únicas enchufadas somos nosotras", escribió Bono, exesposa de un militar de alto rango, quien en un posterior video mencionó expresamente a varias de ellas e incluso a una profesora de pasarela en el certamen.

"No, mijita: búscate un psiquiatra", le respondió la presentadora de televisión y exmiss Angie Pérez.

En otros mensajes, la exconcursante Hannelly Quintero acusó de participar en "guisos" (negocios ilegales) a otra de ellas, Stefanía Fernández, Miss Venezuela 2008 y ganadora del Miss Universo en 2009.

"Repartían alegría a los más necesitados y a ellas les llenaban la cuenta de dólares", ironizó sobre las actividades de la fundación de Salazar.

La puerta también se abrió en las redes sociales para un cúmulo de denuncias contra el certamen de belleza nacional, conocido como la fábrica de reinas, que ha sido acusado -sin pruebas contundentes hasta el momento- de permitir o estimular encuentros entre las candidatas y los poderosos allegados al chavismo.

Los señalamientos y el cruce de mensajes entre una y otra llegaron a tal punto que los mismos organizadores del icónico evento tuvieron que salir este jueves a negar que tuvieran vínculos con delito alguno.

Cisneros Media y Venevisión, empresas dueñas de los derechos, aclararon que no tienen "conocimiento de los hechos descritos, ni están involucradas en ninguna de las actividades que sus empleados, candidatas, asesores, representantes o asociados realicen fuera de las acciones propias del concurso".

La renuncia de Osmel Sousa

Conocido como 'el zar de la belleza', Sousa anunció el pasado 6 de febrero su retiro de la Organización Miss Venezuela, en la que trabajó durante casi 40 años.

"Realicé muchos sueños, traje muchos triunfos y di alegría a una nación. Hoy decido retirarme de la presidencia de la Organización Miss Venezuela por la puerta grande", escribió Sousa en Instagram sin entregar detalles sobre el motivo de su renuncia.

"Continuaré luchando y trabajando por un mejor país (...). Mil gracias por tantas alegrías #MissVenezuela. Nos seguiremos viendo", acotó.

Sin embargo, la renuncia levantó sospechas y varios rumores pues se dio pocas semanas después de que se publicara la investigación periodística de Efecto Cocuyo.