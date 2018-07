Prostitutas bailan y cantan en Holanda por la legalización de su profesión

Un gran grupo de prostitutas se concentró en Ámsterdam mientras se celebraba la Conferencia Internacional sobre el SIDA. Las mujeres amenizaron la reunión con música y bailes con el objetivo de lanzar un mensaje: "También somos personas y tenemos derechos". Las protagonistas de un espectáculo titulado "Sex Worker's Opera" se presentaron en una sala repleta en el lugar donde tiene lugar la reunión, ejecutando canciones cuyas letras defienden que "el trabajo sexual es trabajo", y que "no hay putas malas, sino sólo hay leyes malas".

"Al finalizar el día todos somos seres humanos, y nadie debería juzgarnos por lo que hacemos para ganarnos la vida", dijo a AFP la artista Charlie Rose, trabajadora sexual de 37 años, procedente de Londres. "Los derechos humanos determinan que es legítimo ganarnos la vida así y mantener a nuestras familias, y eso es exactamente lo que hago", añadió. Le puede interesar: ¿Cuál es la ley por la que protestan las prostitutas en Holanda?

En medio de aplausos, las artistas saltaron al escenario enfundadas en medias de rejilla, con ropa interior muy sexy y calzando tacones altos, cantando todas al unísono: "Cualquiera sea el trabajo, es la sobrevivencia lo que elegimos". La despenalización, insistieron, es la única manera de acabar con el estigma y proteger los derechos y la salud de las trabajadoras sexuales.

"Aún hay tantos estigmas, lo que hace es más difícil a las trabajadoras del sexo acceder a la atención médica", dijo a AFP otra de las artistas ejecutante, también londinense, de 31 años, Siobhan Knox. "Es muy difícil para las trabajadoras del sexo adoptar hijos, por ejemplo, porque podrían enfrentarse a que les quiten a sus hijos, o enfrentar la expulsión de la universidad porque alguien descubren de qué trabajan", añade. Knox no dijo que tipo de trabajo practica en concreto. En aquellos países en que la prostitución es legal, como Holanda, las trabajadoras sexuales puedenl denunciar fácilmente la violencia ante la policía "porque no temen (...) ser criminalizadas o arrestadas", agregó.

Marching for #sexworker rights in Amsterdam because sex workers’ rights are #humanrights #AIDS2018 #AIDS2020forAll pic.twitter.com/hpUvMEWHkF