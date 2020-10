Protestas en Beirut y Bangladés en contra de las caricaturas de Mahoma

Musulmanes de todo el mundo se han manifestado contra la defensa del presidente francés Emmanuel Macron por la libertad de expresión. Esto luego del asesinato el 16 de octubre cerca de París de un profesor que había mostrado en su clase caricaturas del profeta Mahoma.

Varias decenas de manifestantes, protestaron este viernes en Beirut y Bangladés contra la publicación de caricaturas del profeta Mahoma. Musulmanes de todo el mundo se han manifestado contra la defensa del presidente francés Emmanuel Macron por los valores laicos y la libertad de expresión, tras el asesinato el 16 de octubre cerca de París de un profesor que había mostrado en su clase caricaturas del profeta Mahoma.

El jueves, tras un atentado contra una iglesia católica en Niza (Fracia), que causó tres muertos, Macron denunció “un ataque terrorista islamista” y reiteró que el país no renunciará a sus valores, en particular “la libertad de creer o no creer”.

También le puede interesar: Francia activa alerta terrorista por atentando en Niza

Beirut

Decenas de manifestantes que protestaban ante la residencia del embajador de Francia en Beirut, se enfrentaron a las fuerzas antidisturbios libanesas desplegadas en la zona. Tras la oración del viernes en una mezquita cercana, unas 200 personas se dirigieron hacia la residencia del embajador con banderas negras portando la inscripción de la “chahada”, profesión de fe musulmana.

Los policías antidisturbios impidieron a los manifestantes, convocados por el partido islamista Hizb al Tahrir, avanzar hacia la residencia del embajador de Francia. Un pequeño grupo de manifestantes logró lanzar piedras contra las fuerzas de seguridad, que replicaron con lanzamiento de gases lacrimógenos.

Bangladés

Miles de personas se manifestaron el viernes en Bangladés contra Francia. Según la policía, 12.000 personas participaron en la protesta mas importante, que se desarrolló en la capital, Daca, pero los organizadores y observadores independientes aseguraron que había más gente.

También le puede interesar: El Espectador le explica: Francia, el islam y los ataques extremistas

“Somos todos soldados del profeta Mahoma”, coreaban los manifestantes en Daca, en una marcha que comenzó en la mezquita Baitul Mukarram, la más grande del país, tras el rezo semanal del viernes.

Al igual que ocurrió durante la manifestación del lunes que congregó a 40.000 personas en Daca, el viernes se llamó al boicot a los productos franceses y a “castigar” a Emmanuel Macron, además se quemaron banderas y un retrato de Emmanuel Macron. Estos partidos criticaron a su vez las declaraciones de Macron a principios de octubre cuando dijo que el islam “estaba en crisis”.

Las declaraciones de Macron sobre la libertad de caricaturizar provocaron vivas tensiones en varios países musulmanes, con respuestas que van desde las manifestaciones al boicot a productos franceses.

Después de la manifestación del lunes, las medidas de seguridad fueron reforzadas en torno a la embajada francesa en Daca. En la ciudad portuaria de Chittagong, durante una manifestación con 4.000 personas, según la policía, quemaron un retrato de Macron. También hubo manifestaciones más pequeñas en otras ciudades de este país de 160 millones de habitantes, mayoritariamente musulmanes.

Samuel Paty

Samuel Paty, de 47 años, era un profesor de historia y geografía que impartía una clase de educación cívica sobre libertad de expresión en el College du Bois d’Aulne, una escuela de París. El 5 de octubre, Paty usó unas caricaturas sobre el profeta Mahoma en su clase para ilustrar el debate sobre la libertad de expresión. Ya lo había hecho el año pasado, según uno de sus estudiantes.

Por haber usado unas caricaturas sobre el profeta Mahoma para explicar sus ideas, un extremista lo decapitó. Aquí le contamos más del caso: Así fue la campaña de odio contra un profesor en Francia que terminó con su decapitació

Ataque en Niza (Francia)

Tres personas murieron, al menos una de ellas degollada, este jueves en un ataque con cuchillo en una iglesia en pleno corazón de Niza, en el sureste de Francia. El atacante tenía una copia del Corán, dos teléfonos y un cuchillo cuando entró en la iglesia en el centro de la ciudad mediterránea a alrededor de las 08H30 de la mañana, según el fiscal antiterrorista, Jean-Francois Ricard.

El alcalde de Niza, Christian Estrosi, que se dirigió de inmediato al lugar del ataque, dijo que Francia debe actuar para “eliminar el islamofascismo” y pidió que todas las iglesias de la ciudad sean puestas bajo vigilancia policial o cerradas. “Ya es suficiente”, añadió. Según dijo Estrosi, el atacante gritó varias veces “Alá Akbar” (Alá es el más grande).

Degolló a una mujer de 60 años y al sacristán del templo de 55 años, y apuñaló a una mujer brasileña de 44 años y madre de tres hijos que logró huir a un restaurante vecino pero que murió poco después a causa de sus heridas.