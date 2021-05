“Protestas mortales en Colombia”, así tituló la prensa internacional el Paro Nacional

Desde el New York Times en Estados Unidos, hasta el diario El País de España, los medios internacionales publicaron notas sobre las manifestaciones, la violencia policial, la respuesta del gobierno Duque, y las medidas adoptadas en los últimos días en Colombia. Le contamos qué dicen los principales medios del mundo.

“Colombia se prepara para nuevos disturbios luego de que la policía reaccionara violentamente a las protestas masivas”, “19 personas mueren en las manifestaciones de Colombia”, “Las protestas recrudecen en Colombia”, son algunos de los titulares de medios internacionales como The New York Times, The Gurdian, y El País de España. Le contamos cómo la prensa en el mundo cubre las protestas en Colombia en el marco del Paro Nacional.

The New York Times

En un artículo publicado este martes, el New York Times habló sobre las muertes durante la jornada del Paro Nacional en Colombia, la violencia policial, la respuesta por parte del gobierno Duque, y el polémico trino de Álvaro Uribe.

“Entre las personas fallecidas se encuentran un alumno de noveno grado que salió a protestar con su hermano, un artista que recibió un disparo en la cabeza mientras estaba rodeado de cámaras, y un adolescente cuya madre llora con angustia y dolor, mientras dice: ‘¡Hijo, quiero estar contigo!‘, en un video que se ha compartido miles de veces en línea”, se lee en el primer párrafo de la publicación del Times.

El diario estadounidense también mencionó la situación actual de Colombia, y en general de América Latina, golpeada por el coronavirus.

Las protestas en Colombia han resultado en muertos y heridos. Las manifestaciones por una propuesta de reforma fiscal vinculada a la pandemia se han transformado en un clamor por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. https://t.co/s0IubKLyY2 — The New York Times (@nytimes) May 4, 2021

“El domingo, el presidente Iván Duque dijo que retiraba la propuesta actual y, en cambio, buscará un nuevo plan que surja a través del consenso. ‘La reforma no es un capricho’, dijo, ‘la reforma es una necesidad’. (...) Pero esas decisiones han hecho poco para sofocar la ira pública, y las manifestaciones se han transformado en una gran protesta nacional por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad provocados por la llegada del coronavirus el año pasado”, se lee en artículo.

CNN en Español

Este martes, CNN publicó un artículo titulado “ONU Derechos Humanos en Colombia denuncia amenazas y ataques en Cali”. La cadena de noticias mencionó que La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, “acusó este martes a la policía local de disparar contra miembros de la comisión de ONU Derechos Humanos Colombia, pero dijo que nadie había resultado herido”, se lee en la publicación.

El medio informó que intentó comunicarse con la oficina del alcalde, la oficina del gobernador y el Departamento de Policía para obtener una respuesta.

La representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia dice que miembros de su comisión han sido amenazados y atacados en Cali mientras investigaban protestas contra un proyecto de ley de reforma tributaria. https://t.co/GzrkC1ccn7 pic.twitter.com/8GE46t43mo — CNN en Español (@CNNEE) May 4, 2021

En el artículo, CNN mencionó que tras los enfrentamientos en ciudades como Bogotá, Cali, y Medellín, “Duque anunció el viernes pasado que modificará su propuesta tributaria, que ya no incluirá un impuesto a las ventas de alimentos, servicios públicos y gasolina, y eliminará el aumento del impuesto a la renta”.

El País de España

En una galería de fotos, el diario español mostró varias imágenes sobre las protestas en el país. “Los manifestantes han convocado este lunes a una nueva protesta después de que 19 personas murieran y más de 800 resultasen heridas en enfrentamientos (...) Tras cinco días de protestas, la cifra de muertos asciende a 19 y la impunidad policial está en la mira”, se lee en la publicación.

📷 Las protestas recrudecen en Colombia



Tras el retiro de la reforma tributaria, las manifestaciones no han cesado, en medio de la brutalidad policial



🔗 https://t.co/AgXkG4NMF9 pic.twitter.com/0uv7s4JYjL — EL PAÍS América (@elpais_america) May 4, 2021

BBC

“Protesta en Colombia: ONU ‘profundamente alarmada’ por derramamiento de sangre en Cali”, es el titular de la nota publicada por la BBC de Londres. Al igual que CNN, mencionan que la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas “ha acusado a las fuerzas de seguridad de Colombia de usar fuerza excesiva contra los manifestantes”. El medio informó que Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la ONU había recibido informes de hostigamientos y amenazas de defensores de derechos humanos.

UN 'deeply alarmed' by bloodshed at protests in Cali, Columbia https://t.co/LJUXleb9Ga — BBC News (World) (@BBCWorld) May 4, 2021

“‘Lo que podemos decir claramente es que hemos recibido informes, y tenemos testigos, (de) uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, disparos, uso de munición real, golpizas a manifestantes y también detenciones’”, dijo Hurtado a periodistas en Ginebra, según el medio británico.

