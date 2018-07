Putin y Trump reiteran nuevo encuentro en Washington o Moscú

/AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, volvieron a intercambiar cortesías este viernes. El primero expresando su deseo de ir a Washington e invitando al huésped de la Casa Blanca a Moscú, propuesta que éste aceptó de inmediato.

"Estamos dispuestos a invitar al presidente Trump a Moscú, ha recibido esa invitación. Estoy dispuesto a ir a Washington", a donde lo convidó el presidente de Estados Unidos, declaró Putin en una rueda de prensa en Johannesburgo al margen de la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). "Pero repito una vez más, (sólo) si las condiciones apropiadas para trabajar se implementan allá", advirtió.

La Casa Blanca no tardó en anunciar que el presidente estadounidense estaba abierto a la idea de viajar a Moscú.

(Ver más: Tras la polémica, Trump quiere invitar a Putin a Washington)

"El presidente Trump espera con impaciencia recibir al presidente Putin en Washington después del primer día del año, y está dispuesto a visitar Moscú si recibe una invitación formal", declaró el ejecutivo estadounidense en un comunicado.

La primera cumbre de ambos líderes tuvo lugar el 16 de julio en Helsinki.,y causó un gran escándalo en Estados Unidos, donde se interpretó que las declaraciones de Trump fueron demasiado conciliadoras respecto a al mandatario ruso.

(Puede ver: "¡Rusia no es un aliado!", le dicen a Trump en EE. UU.)

Por su parte, Putin, así como Trump afirmaron que las conversaciones fueron "muy exitosas".

Las reuniones con Trump son "útiles", insistió el viernes Putin. "Los contactos al más alto nivel político son necesarios", subrayó, y aseguró que ambos dirigentes "no pueden hablar de todo por teléfono".

El líder del Kremlin citó, entre otros temas de conversación, el tratado de reducción de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos, el New START, que en principio expirará en 2021. "¿Vamos a prolongarlo o no? [...] Si no empezamos hoy las negociaciones, en 2021 ese tratado dejará de existir", indicó.

(Ver más: Trump y Putin contra Europa)

La próxima cumbre Trump-Putin, que en un primer momento se planteaba para el próximo otoño en Washington, se celebrará finalmente "el año que viene", anunció el miércoles la Casa Blanca, aduciendo que antes del encuentro debe de zanjarse la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos y las sospechas de colusión entre el equipo del candidato Trump y el Kremlin de Vladimir Putin, que la Casa Blanca tachó de "caza de brujas".