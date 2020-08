QAnon, ¿la teoría conspiracionista más peligrosa en EE. UU.?

Nadie sabe quién está detrás de QAnon, un misterioso movimiento que publica teorías conspiracionistas en internet. Lo cierto es que a su alrededor ha nacido un culto digital que cree que el mundo está dirigido por una organización de pedófilos que, entre otras cosas, conspiran para derrocar a Donald Trump.

Para muchas personas en Estados Unidos la letra Q ha comenzado a tener un significado especial, más aún a pocas semanas de las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre. Ha adquirido una misteriosa personificación que circula en foros como 4Chan, 8Chan y 8Kun publicando teorías conspiracionistas sobre personajes de la política, entre ellos el actual candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, figuras de Hollywood y del espectáculo asociadas con una red de tráfico sexual de menores y canibalismo, que busca un golpe de Estado. Lo más grave es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros miembros republicanos del Congreso se han alineado y han defendido, explícita o implícitamente, a Q, un usuario anónimo, alrededor del cual se mueve un culto digital que ha ganado terreno ideológico en EE. UU. y que promueve el odio y la violencia en internet.

Nadie sabe quién o qué está detrás de Q, mejor conocido como QAnon (QAnónimo). Algunos dicen que es un alto funcionario del Departamento de Energía, otros le agradecen como si fuera una divinidad que traerá paz al mundo. Lo cierto es que desde su primera publicación, en 2017, ha construido una infraestructura capaz de generar una cultura propia con su literatura, lenguaje, publicidad y hasta mercancía. Por poner un ejemplo, la comunidad que rodea a QAnon piensa que el COVID-19 es un invento que fue promovido por el llamado “estado profundo” para darle un golpe de Estado al presidente Donald Trump. El mandatario, de hecho, ha retuiteado cerca de 200 mensajes asociados con el misterioso usuario.

La relación Trump-QAnon es tan estrecha, que han llegado a reciclar expresiones del otro que terminan convirtiéndose en eslóganes del movimiento. “La calma antes de la tormenta”, suele repetir el usuario anónimo en la red y sus seguidores en los eventos políticos. Sin embargo, la frase nació del mandatario, cuando en una rueda de prensa, con la misteriosa retórica que le gusta utilizar, hizo un círculo en el aire con el dedo y les dijo a los periodistas: ¿Saben qué significa? De pronto es la calma antes de la tormenta, ya verán”. Luego se asumió que no era un círculo lo que dibujaba, sino una Q.

Una de las últimas publicaciones de QAnon se presentó justo el pasado 23 de agosto, cuando se llevaba a cabo la convención del Partido Demócrata, en la que fue oficialmente nominado como candidato Joe Biden. El mandatario escribió: “Dos reuniones del Caucus Demócrata eliminaron ‘BAJO DIOS’ del Juramento a la Bandera. No solo sonaba extraño, sino terrible. ¡De ahí es de donde vienen!”. Lo curioso es que tres días después un mensaje de Q en el portal 8Kun (al que solo se puede acceder desde ciertos exploradores) cuestionó la pancarta utilizada por los demócratas, en la que se veía una cruz que se asoció con un símbolo satánico.

El texto afirmaba: “Un partido discute sobre Dios, un partido sobre la oscuridad. Un partido promueve a Dios, un partido lo elimina. El simbolismo será su caída. ¿Cuándo fue la última vez que un líder demócrata fue patriótico? ¿Cuándo fue la última vez que un líder demócrata habló en contra de las protestas? ¿Cuándo fue la última vez que un líder demócrata hizo un llamado de unidad a lo largo de la nación? La guerra de la información. Infiltración. Destrucción de América. Tenga fe en la humanidad. Tenga fe en usted. Unidos permanecemos. Dios vence. Q”.

La pregunta que muchos se hacen es si todo esto puede tener repercusiones en el mundo físico. Más allá de las pancartas de QAnon durante los mítines del presidente Trump ha habido algunos hechos que demuestran lo fácil que pueden caer algunos en actos violentos o paranoicos. Vale la pena recordar dos casos importantes. El primero es el documentado por The Daily Beast, en el que una mujer presuntamente quiso secuestrar a su hijo de su hogar de acogida, un lugar certificado por el Estado que asegura el bienestar de niños y niñas, pues creía que estos espacios son parte de la red de tráfico sexual mencionada por Q en algunas publicaciones.

El otro caso importante, mejor conocido como “Pizzagate”, revela la variedad de perfiles que QAnon ha logrado captar. En 2016 el cura Edgar Maddison Welch llegó armado con un rifle y una pistola hasta la entrada de la pizzería Comet Ping Pong, creyendo que en su sótano (el cual se demostró que ni existe) Hillary Clinton tenía una red sexual de menores de edad. Al entrar al establecimiento se arrepintió y se entregó a las autoridades, a las que les aseguró: “Nunca fue mi intención lastimar o asustar vidas inocentes, ahora creo que mi intención fue tonta”. Fue condenado a cuatro años de prisión y, a pesar de su declaración, nunca negó dejar de creer en la teoría conspiracionista.

¿Por qué creer?

Además de involucrar a George Soros, Hillary Clinton, Barack Obama, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Ellen DeGeneres y a figuras religiosas como el papa Francisco y el Dalái Lama, en las teorías conspirativas los seguidores de QAnon han llegado a involucrar a John F. Kennedy, asegurando que sigue vivo, la presencia de ovnis y la creencia de que los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 fueron un autoatentado.

Sobre la poca veracidad y alto nivel de aprobación de las ideas, Joseph Uscinski, una de las voces más respetadas sobre el tema y profesor de ciencias políticas de la Universidad de Miami, aseguró a Al Jazeera: “Una de las preguntas que más me hacen es por qué las personas creen en estas cosas, y lo que puedo responder es que las personas simplemente tienden a creer en algo, por diferentes motivos”.

Y explica:“A veces llegan por la persona de su comunidad cercana, por una simple cuestión de incertidumbre, pero creo que por lo que más siguen las teorías conspirativas es porque tienen una forma de ver las cosas en la que la explicación más fácil y convincente es la conspiración. Lo que creo es que este perfil puede llegar a creer en múltiples teorías conspirativas”, afirmó.

Por su parte, Yared Yates, analista político, señaló al mismo medio: “Diría que esta teoría del ‘Estado Profundo’ que Donald Trump ha utilizado para sus propios fines políticos encaja perfecto en la comunidad de QAnon. Así posiblemente el presidente no conozca nada del movimiento, es perfecto para él poner su discurso en términos armamentísticos, desconfiados y paranoicos. A pesar de esto, no creo que QAnon influya en él”.

Para el que no conozca 8Kun debe saber que es un portal que nació como sustituto de 8Chan. Desde sus inicios han sido problemáticos por los contenidos que circulan en su interior, pues cualquiera puede, anónimamente, publicar casi que lo que quiera. En pocas palabras, se encuentra de todo: contenido político, de entretenimiento, memes, chistes, pero también discursos de odio, pornografía y grupos radicales, que incitan a la violencia frecuentemente.

De hecho fue ahí donde el australiano Brenton Tarrant publicó su manifiesto supremacista antes de llevar a cabo el ataque a las dos mezquitas neozelandesas que dejó 51 musulmanes muertos, el 15 de marzo del año pasado. La gota que derramó el vaso fue la masacre de El Paso (Texas), donde murieron 20 personas a tiros el pasado 3 de agosto de 2019. El autor del crimen, Patrick Wood Crusius, de 21 años, también publicó horas antes en el mismo foro lo que haría y fue aplaudido por la comunidad virtual.

Fue entonces cuando el CEO de Cloudflare, que proporcionaba protección contra ataques informáticos a 8Chan, anunció que ya no contarían con este servicio: “La razón es simple: han demostrado ser anárquicos y esa anarquía ha causado múltiples muertes trágicas. Aunque 8Chan no haya violado la letra de la ley al negarse a moderar su comunidad llena de odio, han creado un ambiente que se deleita violando el espíritu de la misma”. Twitter también ha hecho un esfuerzo en combatir los discursos de odio que se mueven en el ADN de QAnon. El pasado 23 de julio, de hecho, cerraroncerca de 7.000 cuentas asociadas a la comunidad: “Hemos sido claros en que tomaremos medidas firmes para hacer cumplir la ley en el comportamiento que tiene el potencial de provocar daños fuera de línea. En línea con este enfoque, esta semana estamos tomando más medidas sobre la llamada actividad QAnon en todo el servicio”. En 2019 el FBI calificó al movimiento como una amenaza terrorista a nivel nacional.

Pero eso no detiene ni ahora ni en un futuro la propagación de ese tipo de contenido. De hecho, Q migró a 8Kun y allí se encuentran todo tipo de grupos. Uno de ellos, consultado por este diario, da la bienvenida a los usuarios con la siguiente publicación: “Está entrando en la mente de los Patriots de todo el mundo y te damos la bienvenida a nuestra lucha. Desde finales de 2017 Q nos encomendó la tarea de recopilar evidencia de las circunstancias que cambiaron al mundo que han sucedido y aún no han ocurrido”.

Luego, agrega: “Al igual que usted, sabíamos que algo andaba mal en el mundo que nos rodea. Como usted, teníamos el deseo de que nuestro mundo logre la paz. Y al igual que usted, nos encontramos aquí a la vanguardia de la guerra de información. Defendemos la verdad. ¿Te unirás a la lucha? ¿Te enfrentarás a las profundidades de lo desconocido con valentía y coraje? Estamos contigo. ¡Juntos somos imparables! ¡Unidos somos invencibles!”.

Las palabras de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, cuando dijo en 2017 que “cuando juntas personas nunca sabes a dónde irán a parar”, cobran más relevancia que nunca por estos días. Charlie Warzel, columnista de The New York Times, remató su columna del pasado 15 de agosto asegurando: “Los administradores de las plataformas de Big Tech seguramente no imaginaron a QAnon cuando buscaron conectar el mundo. Pero deberían haberlo hecho. Porque el movimiento aprovechó todas las herramientas de las plataformas exactamente como estaban destinadas a ser utilizadas”.

Uso que comienza a preocupar a muchos estadounidenses, que viven días convulsos en el país entre la pandemia, manifestaciones, aumento de la criminalidad y una campaña presidencial que el presidente basó en el miedo; el mismo miedo que esparce QAnon. Hace unos meses cuando le preguntaron a Donald Trump sobre el movimiento respondió: “Lo único es que entiendo que yo les gusto muchísimo, y eso lo aprecio y sé que están ganando popularidad”. Una periodista le explicó que los seguidores de QAnon creen que Trump está “salvando al mundo de una secta satánica de pedófilos y caníbales”, y le preguntó: “¿Es eso algo que usted está haciendo?”.

“Eso no lo he oído (...), pero de hecho estamos haciéndolo. Estamos salvando al mundo de una filosofía de izquierda radical que destruirá a este país, y cuando este país ya no esté, el resto del mundo irá detrás”, remató el presidente-candidato.

