¿Qué es lo que está pasando con la familia real de Jordania? Las claves del caso

Acusado de conspirar contra su hermanastro, el rey Abdalá II de Jordania, el príncipe Hamza sigue en enfrentamiento con las órdenes reales: no limitará sus movimientos y dice que la corrupción está desbordada en su país. Sin embargo, la Casa Real da por terminada la crisis.

Jordania dio por enterrada la supuesta trama encabezada por el antiguo príncipe heredero y hermanastro del rey Abdalá II, el príncipe Hamzah bin Husein, que según la Casa Real se comprometió a acatar las normas de la gobernante familia hachemita y el procedimiento establecido por el monarca para resolver el conflicto.

Los principales periódicos jordanos destacan este lunes el modo en que se puso fin al supuesto complot del príncipe, después de una campaña de arrestos el pasado sábado, en el que fueron detenidas entre 14 y 16 personas, aparte de un exconsejero de la Corte y un miembro de la familia real.

¿Qué dicen los diarios?

El diario “Al Rai” afirmaba: “Abortado un plan para socavar la estabilidad y seguridad de Jordania” y “Enterrada la sedición en germen”; “Al Dustur” también se refería al “entierro de la sedición”, y el periódico “Al Gad” iba más allá anunciando la derrota “de la conspiración de los delirantes”.

¿Qué fue lo que pasó?

Las autoridades jordanas afirmaron el domingo que desmantelaron un complot para “desestabilizar” el reino, en el que estaba implicado el príncipe Hamza bin Huséin, hermanastro del rey Abdalá, y que arrestaron a varios sospechosos.

Hamza, príncipe heredero hasta 2004, y otras personas estuvieron en contacto con una fuerza extranjera para “desestabilizar la seguridad” de Jordania, dijo el vice primer ministro Ayman Safadi.

El hermanastro del rey Abdalá II de Jordania, el príncipe Hamza, de 41 años, anunció el sábado que había sido puesto bajo “arresto domiciliario” en su palacio de Amán, tras ser acusado por el ejército de actividades contra “la seguridad del reino”.

En un vídeo enviado a la BBC por su abogado, el príncipe jordano dijo que el jefe del Estado Mayor del ejército estuvo en su casa y le dijo que “no podía salir”. Negó haber participado en un complot y acusó a las autoridades de su país de “corrupción” e “incompetencia”.

El domingo, el vice primer ministro Ayman Safadi afirmó que los servicios de seguridad “habían seguido durante un largo periodo las actividades y los movimientos del príncipe Hamza bin Huséin, de Cherif Hasán ben Zaid y de Basem Awadalá (antiguo asesor del rey) y otras personas contra la seguridad y la estabilidad de la patria”.

“Las investigaciones han permitido vigilar las intervenciones y los contactos con partes extranjeras para desestabilizar la seguridad de Jordania”, prosiguió. Safadi señaló que se detuvo además a entre 14 y 16 sospechosos. Según él, los servicios de seguridad aconsejaron al rey Abdalá II trasladar a todas las personas implicadas ante la Corte de Seguridad del Estado.

¿Quién es Hamza?

Hamza es el hijo mayor del rey Huséin y de su esposa estadounidense, la reina Noor. De acuerdo con los deseos de su padre, fallecido en 1999, fue nombrado príncipe heredero cuando Abdalá se convirtió en rey. Pero en 2004, Abdalá II le retiró el título y se lo dio a su hijo mayor Huséin.

En Twitter, la reina Noor denunció el domingo una “calumnia” y afirmó “rezar para que la verdad y la justicia prevalezcan para todas las víctimas inocentes”.

Un analista jordano, que no quiso dar su nombre por razones de seguridad, afirmó que últimamente el príncipe Hamza “había aumentado sus críticas a lo que él llama corrupción en el gobierno entre su círculo de amigos”. Según él, “hay cierto resentimiento por su parte, porque nunca acabó de digerir perder el título de príncipe heredero”.

Apoyos al rey de Jordania

El reino de Jordania, que celebrará su centenario el 11 de abril, es un pequeño país que carece de recursos naturales y depende en gran medida de la ayuda exterior.

Washington y los aliados del Golfo se apresuraron a expresar su apoyo al gobierno prooccidental de Amán, considerado como un pilar estabilizador en Oriente Medio.

En Estados Unidos, el portavoz del departamento de Estado, Ned Price, dijo que se seguía “muy de cerca” el desarrollo de la situación. “El rey Abdalá es un aliado clave de Estados Unidos, y tiene todo nuestro apoyo”, añadió.

Por su parte, Israel “quiere hacer todo lo posible por preservar” la alianza con Jordania, afirmó el ministro de Defensa, Benny Ganz, en un comunicado citado por la prensa local. “Una Jordania fuerte no solo es interesante a nivel de la seguridad para Israel, sino también en lo diplomático y económico”, añadió, diciendo que había que “hacer todo lo que está” en manos de su país “para ayudar económicamente” a Jordania, en medio de la crisis provocada por la pandemia.

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también mostraron su respaldo al rey jordano y a todas las medidas que se tomaron para asegurar la estabilidad del país. Incluso Rusia se manfiestó. “Apoyamos los esfuerzos de las autoridades legítimas de Jordania y personalmente del rey Abdalá II para garantizar la estabilidad interna” del país, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

¿Acabó el complot?

Aunque la Casa Real da por terminado el supuesto complot, una conversación telefónica, cuya grabación fue difundida en Twitter, aparece el príncipe afirmando que “no acataré (las órdenes del jefe de Estado mayor, el general Yousef Huneiti) cuando me dice que no estoy autorizado a salir, tuitear, comunicarme con la gente y que solo se me permite ver a mi familia”.

Sin internet

A solicitud del rey, el jefe del Estado Mayor visitó el sábado la residencia del príncipe Hamza para pedirle “detener las actividades que podrían ser utilizadas para socavar la estabilidad y la seguridad de Jordania”, pero la reunión no salió bien, añadió Safadi, que habló de un “plan perverso”.

“He grabado toda la conversación y la he distribuido (...) Ahora estoy esperando para ver qué va a pasar y qué van a hacer. No quiero moverme (por el momento) porque no quiero empeorar la situación”, dijo el príncipe en su última grabación, denunciando una situación “inaceptable”.

Este lunes, durante un ejercicio militar, Huneiti afirmó que las fuerzas armadas y los organismos de seguridad tenían “la capacidad, competencia y profesionalismo necesarios para enfrentar” cualquier amenaza en las fronteras y “cualquier intento de socavar” la “estabilidad del reino”.

Según residentes, internet está cortado desde hace dos días en un exclusivo barrio del oeste de Amán, donde viven el príncipe Hamza y otros príncipes y princesas.

Para Ahmad Awad, que dirige en Amán el Instituto Phenix Center for Economics and Informatics Studies, “lo que ha ocurrido “es el comienzo de una crisis y no el final”.

“Esto demuestra que se necesitan reformas tanto políticas como económicas y democráticas”, dijo a la AFP.