¿Qué está mirando la niña que se convirtió en un emblema de la guerra?

Zeliha tenía dos años cuando el fotógrafo turco Fatih Özenbaş la retrató, en octubre de 2007. Desde entonces, su rostro se volvió una figura recurrente en redes sociales. Cada vez que se anuncia un bombardeo en Medio Oriente, bien sea en Siria o en Gaza, la foto de la pequeña tapándole los ojos a su muñeca sirve para ilustrar el sufrimiento de las víctimas de los ataques.

La historia se repitió el pasado 13 de abril, cuando EE.UU., Francia y Reino Unido bombardearon Siria como retaliación por los ataques químicos que el régimen habría realizado contra la población civil en Douma, a las afueras de la capital. Como suele suceder, la imagen de Zeliha se volvió viral, sin tener nada que ver con los conflictos con los que aparece relacionada.

La historia detrás de la foto fue relatada por su autor al portal español Verne.Özenbaş , quien contó que casi todos los días es contactado para recibir comentarios de su foto, tomó la foto hace un poco más de 11 años, mientras trabajaba para documentar la situación de pobreza de muchos de sus compatriotas, en Turquía.

Özenbaş explica que le pidió permiso a la niña y a su madre para tomar la fotografía y que, en ella, la niña le tapa los ojos a su muñeca porque el juguete tenía los ojos fuera de sitio, no porque la estuviera “protegiendo” de ver los estragos provocados por la guerra. Después de tomar la fotografía, Özenbaş siguió visitando Bursa, la población en la que vive Zeliha y entabló una relación de amistad con su familia.

La historia contrasta con la de varios niños que han utilizado las redes sociales para denunciar la destrucción que ha traido el conflicto sirio.

Es el caso de Bana al- Abed, que en 2017 utilizó Twitter para mostrarle al mundo los horrores de la toma de Alepo y que, después de salir del Siria llegó a Estados Unidos, donde publicó su libro “Querido mundo”.

También están las hermanas Noor y Alaa, que usaron las redes sociales para mostrar los horrores de la reciente toma de Gouta, a las afueras de Damasco y cuya historia tuvo un final feliz al lograr refugiarse en Turquía.

