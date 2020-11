Crece la ansiedad frente a los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Los medios reportan que el candidato demócrata está a punto de ganar la Presidencia, ¿qué falta?

Estamos a pocas horas de saber el nombre del presidente electo de Estados Unidos. Falta contar un puñado de votos en estados claves para declarar, oficialmente, quién es el ganador de la contienda electoral. Esto es lo que falta.

Con un escrutinio que avanza con cuentagotas y tiene en vilo a Estados Unidos desde el martes, ningún gran medio ha proclamado la victoria de uno de los candidatos porque los márgenes son muy ajustados. Hagamos un repaso estado por estado.

Pensilvania, en donde todo se define

A primera hora de este viernes se reportaba que el demócrata le arrebató a Donald Trump el primer lugar en el conteo de votos en Pensilvania, aunque el cómputo no ha terminado. ¿Por qué Biden tomó la delantera? Antes de creer las teorías conspiracionistas que hablan de fraude, aclaremos: No hay fraude, los votos que están sumando a favor de Biden son los que se enviaron por correo. Sí los mismos que el presidente Donald Trump les dijo a sus seguidores no enviar. Por eso el número ahora es a favor de Biden.

En las últimas horas, Pensilvania ha contado unas 30.000 nuevas papeletas, de las que el 87 % fueron a favor de Biden, de manera que actualmente el exvicepresidente tiene una ventaja de 5.587 votos sobre Trump. De esa forma, Biden adelanta allí con un 49.4% de los votos a Trump, con un 49.3%.

Una victoria en Pensilvania permitiría a Biden superar la barrera de 270 delegados en el Colegio Electoral que se requieren para asegurarse la Casa Blanca: si se impone en Pensilvania ya llegaría a 284 o 273 si tiene en cuenta o no Arizona, según las proyecciones de los principales medios de comunicación.

Por el momento, Biden suma 264 delegados o 253, dependiendo de si se toma Arizona o no, donde algunos medios no han proyectado todavía su victoria allí, lo que sí que hicieron otros la noche electoral como la agencia AP y Fox News, mientras que Trump tiene 214.

El actual gobernante tuvo un margen de 750.000 votos en Pensilvania durante la noche del martes, pero esa ventaja se ha ido esfumando a medida que se contaban los votos por correo, un recurso que han utilizado los demócratas en mayor proporción en estos comicios para evitar aglomeraciones en el contexto de la pandemia.

Lo que pasa en Georgia

Este estado, que aporta 16 votos electorales, habrá reconteo de los votos por lo ajustado de los resultados. Eso podría hacer que no se sepa quién ganó ahí hasta finales de noviembre. Esta mañana Biden lideraba el escrutinio en el estado por apenas 1.098 sufragios.

“Con un margen tan estrecho, habrá un recuento en Georgia”, dijo en una rueda de prensa el secretario de Estado de ese estado sureño, Brad Raffensperger.

La ley estatal de Georgia permite solicitar un recuento de los votos si el margen de victoria del candidato ganador es de menos de 0,5 %, y la ventaja de Biden por ahora ni siquiera llega al 0,1 %.

Una de las razones por las que el conteo ha tardado tanto en Georgia es que algunos condados se olvidaron de pulsar el botón para “subir” al sistema informático los resultados, y no llegaron a hacerlo hasta este jueves o viernes, dijo el encargado de la implementación del sistema de votación en Georgia, Gabriel Sterling, en la misma rueda de prensa.

Nevada y Arizona

En Nevada con 6 votos electorales y Arizona, con 11, claves en el medio oeste, también lleva la delantera Biden: en Nevada con un 49,4 % frente al 48,5 % de Trump con menos de 11.500 votos de distancia; y, en Arizona, el demócrata tiene 50,1 % de los sufragios frente 48,5 % de su rival, unos 47.000 votos de diferencia.

Aunque varios medios proyectaron Arizona para Biden la noche electoral cuando la diferencia era de más de 200.000 votos, algunos expertos apuntan ahora a que el margen actual es demasiado pequeño para saber quién ganará.

Por otro lado, en Carolina del Norte, Trump está a la cabeza con un 50 % de los votos escrutados frente a los 48,6 % de Biden, lo que supone unos 77.000 votos de margen.

Los resultados oficiales en Carolina del Norte no se sabrán hasta después del 12 de noviembre, la fecha límite para recibir el voto por correo.

De los 5 estados que quedan por definir, este parece el más claro para Trump, quien con toda probabilidad se anotará Alaska, con 3 delegados en el Colegio Electoral, donde lidera el cómputo con un holgado 62%.

Pese a la reducción de sus posibilidades, el equipo de campaña de Trump -quien el jueves reiteró sin aportar pruebas que hubo fraude en las elecciones y que se considera ganador- se mostró confiado en una victoria del mandatario.

“Esta elección no ha terminado. Las proyecciones erróneas que dan como ganador a Joe Biden se basan en resultados en cuatro estados que están lejos de ser definitivos”, dijo Matt Morgan, del equipo de Trump, en un comunicado.