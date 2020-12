¿Qué pasaría si Donald Trump no firma el paquete de ayuda económica?

Este sábado expiraron las ayudas federales por desempleo para más de 12 millones de estadounidenses en un momento en el que el COVID-19 avanza sin control amenazando la recuperación de la economía del país. Con todo y esto, Trump continúa negándose a firmar el proyecto de ley.

Tras meses de negociaciones, el lunes 21 de diciembre el Congreso aprobó un paquete de apoyo a la economía por unos 900.000 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Donald Trump lo rechazó y pidió, entre otras cosas, que se aumenten de 600 a 2.000 dólares los pagos directos a los contribuyentes.

Trump calificó el paquete aprobado por el Congreso como una “vergüenza” y dijo que los pagos de 600 dólares incluidos en las ayudas son “ridículamente bajos”.

¿El problema? Este sábado expiraron las ayudas federales por desempleo para más de 12 millones de estadounidenses en un momento en el que el COVID-19 avanza sin control amenazando la recuperación de la economía del país. Con todo y esto, Trump continúa negándose a firmar el proyecto de ley.

¿Qué ofrece el paquete de ayudas?

Además de los pagos directos, el rescate incluye un subsidio al desempleo de 300 dólares semanales, 325.000 millones de ayuda a las empresas (275.000 de ellos para el pago de nóminas), 45.000 millones para los sistemas de transporte público, 82.000 millones para escuelas y miles de millones en cupones de comida, ayudas a arrendatarios y para la distribución de vacunas.

¿Qué podría pasar si Trump no firma el proyecto?

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el sábado de “consecuencias devastadoras” para millones de ciudadanos si el mandatario saliente no firma el enorme paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso.

“Esta abdicación de responsabilidad tiene consecuencias devastadoras. Hoy, alrededor de 10 millones de estadounidenses perderán los beneficios del seguro de desempleo”, advirtió Biden, en referencia a la expiración a partir de este sábado de las prestaciones por desempleo.

Si Trump no firma el proyecto de ley antes de la medianoche, esos trabajadores desempleados dejarán de recibir las prestaciones al menos durante una semana o durante el tiempo que tarde en corregirse la situación.

Incluso si Trump llega a firmar este sábado 26 de diciembre, los estados aún necesitarán tiempo para reprogramar los sistemas informáticos, según explicó Michele Evermore analista de políticas senior de la Ley Nacional de Empleo, al New York Times.

“Los estados no pueden pagar beneficios antes de que se firme el proyecto de ley, lo que significa que si el presidente no firma antes del sábado, los beneficios no se reiniciarán hasta la primera semana de enero. Pero aún así terminarán a mediados de marzo, recortando efectivamente la extensión de 11 a 10 semanas”, se lee en un análisis del diario estadounidense.

Si Trump no firma el proyecto de la ley de gasto que acompaña el nuevo plan de estímulo antes de la noche del lunes, se agotarán los fondos para la Administración y entrará en parálisis parcial desde el martes, a no ser que se apruebe una medida de financiación temporal.

Y en caso de que el paquete de estímulo no entre en vigor el próximo jueves, esa medianoche del 31 de diciembre expirará una moratoria nacional que prohíbe los desalojos, lo que colocaría a unos 30 millones de estadounidenses en riesgo de quedarse sin techo en el año nuevo.

Los demócratas fracasaron el jueves en lograr la aprobación de una medida independiente en el Congreso para aumentar el pago a todos los contribuyentes que ganan hasta 75.000 dólares al año, con cantidades más pequeñas para aquellos que ganan hasta 99.000 dólares.

“La demora significa que más pequeñas empresas no sobrevivirán a este invierno oscuro por falta de acceso al rescate que necesitan, y los estadounidenses enfrentarán más demoras para obtener los pagos directos que merecen lo más rápido posible para ayudarlos a lidiar con la devastación económica causada por el covid-19”, dijo Biden.

Trump no cambia su postura

El mandatario no dio ninguna señal este sábado de haber cambiado de postura, en una serie de tuits desde su club privado de Mar-a-Lago (Florida), donde se encuentra de vacaciones y donde le ha llegado el proyecto de ley por si decidiera firmarlo.

“Simplemente quiero hacer llegar a nuestra gran gente 2.000 dólares, en lugar de los míseros 600 (en transferencias directas) que hay ahora en el proyecto de ley”, tuiteó Trump, a pesar de que fue su propio Gobierno el que propuso la cantidad de 600 dólares incluida en el texto legislativo.

Las prestaciones por desempleo que expiran este sábado se establecieron al comienzo de la pandemia y se estructuran en dos programas: uno de ayuda a trabajadores autónomos y otro diseñado para proporcionar pagos adicionales a aquellos que no pudieran recibir prestaciones mediante recursos tradicionales para los parados.

El índice general de desempleo en EE.UU., que en abril había subido al 14 %, ha ido disminuyendo desde entonces y se situó en el 6,7 % en noviembre. La semana pasada, las solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron a 803.000, un nivel todavía muy alto que refleja el impacto de la pandemia de la covid-19, que ya ha dejado 18,7 millones de casos y más de 330.000 muertes en el país

Con información de Efe y Afp*