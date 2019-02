¿Qué significa que Maduro rompa relaciones con Colombia?

- Redacción Internacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló durante una masiva movilización de oficialistas en Caracas. Durante su discurso, en el que arremetió contra Estados Unidos y Colombia, el mandatario rompió relaciones con el país.

Ya lo había hecho hace un mes con Estados Unidos, luego de que ese país reconociera a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Maduro anunció este sábado el rompimiento de relaciones diplomáticas con Colombia, ante el apoyo que dio el gobierno de Iván Duque al líder opositor venezolano Juan Guaidó en su intento de hacer ingresar ayuda humanitaria.

"He decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela ¡Fuera de aquí, oligarquía!", dijo Maduro, ante una multitudinaria manifestación en Caracas.

Sin embargo, hay quienes dicen que Maduro, al no ser reconocido por el presidente colombiano, Iván Duque, no puede romper relaciones con el país. La vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez así lo explica: "Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él. Nuestro gobierno no ha nombrado embajador allá ni reconocemos embajador de Maduro pues su mandato terminó el 9 de enero. Es un simple dictador que ocupa por la fuerza Miraflores".

Desde 2017 no hay embajador de Colombia en Caracas y desde mediados de 2018 también Venezuela se quedó sin representante diplomático en Bogotá. Iván Rincón Urdeaneta dejó el país hace más de siete mses, en medio de una tensión diplomática creciente entre los dos países.

Este año los países vivieron otra crisis diplomática por cuenta de la decidión de Maduro de expulsar al cónsul colombiano Juan Carlos Pérez, ante la expulsión de Carlos Pino, asesor externo de la embajada.

En mayo de 2018, trece países retiraron sus embajadas en Venezuela, como resultado de las elecciones presidenciales el pasado fin de semana y que dejaron como ganador al actual mandatario Nicolás Maduro, entre ellos Colombia.

Entonces, los se comunicó que reducían sus relaciones diplomáticas con Venezuela.

Pero, ¿Qué sigue?

De acuerdo con el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, ya las relaciones estaban muy reducidas. Sin embargo, aclara que el principal problema ahora es la salida en 24 horas del personas que queda, ya que Maduro cerró fronteras.

"La ruptura de relaciones genera problemas como la lógica de los compatriotas en el territorio venezolano, 3,4 millones de colombianos que viven allá, eso genera una situación grave en los consulados, tener que salir en 24 horas hace que Colombia deba conseguir un tercer país que ayude a sus connacionales en los trámites consulares", explica

Y el otro problema es la crisis migratoria. "Aunque el diálogo estaba reducido, no tener una opción para manejar estos problemas binacionales enredan más el tema para Colombia, que es el país que más migrantes venezolanos ha recibido en los últimos años".

"Venezuela no rompió relaciones con Colombia, lo hizo una persona llamada Nicolás Maduro, es todo", aseguró Robert García, secretario general del partodo Copei de oposición.

A partir del Show de propaganda organizado en la frontera, los gobiernos de EEUU y Colombia han violado prácticamente todos los principios y propósitos de la Carta de la ONU. La comunidad mundial los observa y en el seno de la ONU se tomarán las acciones que correspondan

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 23 de febrero de 2019

Desde el 23 de enero Colombia reconoció a Juan Guaidó, quien se nombró presidente encargado de Venezuela, como el mandatario legítimo. Y ha actuado en consecuencia.

A través de un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia aseguró que “reconoce y expresa su pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha asumido en la fecha como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro”, y que apoya el inicio del proceso de la transición democrática en el vecino país, del que espera unas elecciones en el menor plazo, con la participación de todos los actores políticos, y con garantías y cumpliendo los estándares internacionales.

Guaidó se encuentra en Colombia justamente, en Cúcuta, desde donde se coordinó el plan para intentar llevar la ayuda a Venezuela.

Responde Colombia

Tras el anuncio de Maduro, el Gobierno colombiano ordenó este sábado el regreso de los funcionarios diplomáticos y consulares presentes en Venezuela.

El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que Colombia "reconoce al presidente Juan Guaidó", jefe del Parlamento venezolano y que se proclamó en enero mandatario interino de su país, "a quien le agradece la invitación que hace a los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos a permanecer en territorio venezolano".

"No obstante, con el fin de preservar la vida e integridad de los funcionarios colombianos dispondrá su viaje a Colombia a la mayor brevedad", dijo Trujillo en la ciudad fronteriza de Cúcuta, poco después de que Maduro anunciara que rompía "todo tipo de relaciones" con Colombia y diera 24 horas de plazo para que los funcionarios colombianos salgan del país.