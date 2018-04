¿Qué tanto influirá el tema venezolano en las elecciones de Colombia?

-Redacción Internacional

Desde hace varios meses la crisis de Venezuela se coló en la política nacional. Desde el año pasado cuando el país recibió a cerca de 796.000 migrantes venezolanos, según registros de Migración Colombia, el tema se ha convertido en una preocupación creciente.

Ese flujo de migrantes, que huyen del hambre, la violencia y la escaez de su país, creen los colombianos que tendrá consecuencias en sus vidas cotidianas. Así lo reveló el diario El País, de Madrid, basado en datos de una encuesta de la firma Cifras & Conceptos. Según los datos de este estudio, realizado para el periódico español, el 90% de la población está convencido de los efectos de la migración.

El tema ya se había colado en la campaña presidencial. Desde comienzo de este año, varios candidatos y líderes políticos emitieron fuertes pronunciamientos en contra del gobierno de Nicolás Maduros. Pero más allá de los pronunciamientos y encendidos discursos, se espera de los candidatos presidenciales propuestas concretas a la compleja relación con Venezuela en los eventuales escenarios del vecino país.

Expertos en el vecino país pronostican que en los próximos días, justo a tres semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela (20 de mayo) y donde se da por descontada la reelección de Maduro, aumentará la salida de migrantes.

Chile expedirá una visa especial a los venezolanos en su territorio, Perú también está adelantando acciones para recibirlos, al igual que Brasil, que también sufre una situación grave en su frontera. Ver más: ¿Qué dicen los candidatos de las elecciones en Venezuela?

El presidente Juan Manuel Santos reconoció que esta era un de sus grandes preocupaciones y en un intento de controlar la crisis humanitaria anunció varias medidas en febrero, entre otras el registro de venezolanos, proceso que comenzó el pasado 6 de abril. De acuerdo con datos de Migración Colombia, los puntos por donde el flujo es más alto son Paraguachón (La Guajira), Puente Internacional Simón Bolívar (Norte de Santander), Puente José Antonio Páez (Arauca), Puerto Carreño (Vichada).

De acuerdo con analistas, la migración creciente de venezolanos, sin duda, tendrá repercusiones en las elecciones. Ronal Rodrígez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, escribe en este diario que "la migración venezolana transformará la sociedad colombiana, desencadenará una serie de problemáticas y retos en el corto plazo, sobre todo en los sectores populares".

Pero no ve todo negativo. El experto también afirma que esta llegada masiva "romperá usos y costumbres de las relaciones sociales y económicas de los colombianos, desde la informalidad hasta en los gremios surgirán nuevas prácticas, formas de relacionamiento y nuevas oportunidades. No será un proceso fácil, por el contrario, estará lleno de complejidades y tensiones que demandarán del próximo gobierno no solamente diagnósticos sino respuestas concretas y acertadas".

Dice El País que "los colombianos, que históricamente no están acostumbrados a la inmigración, consideran que la llegada de venezolanos repercutirá en el empleo y en la convivencia".

El periódico revela lo que dice el informe de Cifras & Conceptos, en donde el 75,7% opina que aumentará la competencia laboral, el 64,8% cree que afectará a la seguridad y un 44,4% incluso teme una mayor violencia.

"En cualquier caso, también hay quien ve este fenómeno con optimismo. El 14,2 espera una mejora del mercado del trabajo y el 7,7% confía en que abra nuevas perspectivas culturales", dice el diario.

Una delegación del Parlamento Europeo en Colombia

En los próximos días una delegación del Parlamento Europeo visitará Colombia para analizar un plan de ayuda ante la crisis migratoria venezolana, con miles de personas que huyen de la dura situación socio-económica del país, dijo esta semana el eurodiputado español, Ramón Jáuregui.

El representante europeo indicó que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió que una delegación de la eurocámara visite Cúcuta, la mayor ciudad colombiana en la frontera con Venezuela.

"Yo espero que (...) podamos visitar esas zonas con el objeto de planificar una ayuda humanitaria muy importante a Colombia para que atiendan a ese flujo migratorio", declaró Jáuregui en conferencia de prensa.

Según este diputado del Partido Socialista Obrero español (PSOE), la delegación europea también visitaría alguna población brasileña que recibe migrantes venezolanos pero no especificó cuál.

Millares de venezolanos han huido de su país por las dificultades sociales y económicas que enfrentan, unos 550.000 de ellos a Colombia, donde las autoridades migratorias calculan que al finalizar el año la cifra ascenderá a un millón de personas.

"Europa va a desarrollar un plan de ayuda importante con esos lugares porque creemos que la ayuda humanitaria en estos casos es fundamental", sostuvo Jáuregui, quien participa en Panamá en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

"La crisis venezolana no solo es democrática, sino humanitaria. Casi cuatro millones de venezolanos han huído del país. No sé cómo (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro puede explicar esto, no lo entiendo", cuestionó Jáuregui.

Ver más: Así va el censo de venezolanos en Colombia

Urgen tomar medidas

El director regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, Miguel Barreto, aseguró a Efe que si los países de América Latina no toman medidas para apoyar la crisis causada por la llegada de venezolanos a Colombia, la situación se puede desbordar y llegar a ser peor que la de Siria.

"Los países de Latinoamérica han respondido con decencia y responsabilidad al asumir, cada uno a su manera, el flujo de inmigrantes, (...) pero se va a desbordar si no apoyamos la causa", comentó el peruano Barreto.

Precisamente, esta semana el PMA anunció la puesta en marcha de un proyecto para atender a 350.000 venezolanos en la región fronteriza de Colombia. Ese paso limítrofe lo cruzan diariamente cerca de 35.000 venezolanos, según datos de Migración Colombia, que estima que ya son 660.000 los que se han asentado en el país andino.

Ver más: Las migraciones colombiana y venezolana son diferentes

Sin embargo, muchos continúan camino para establecerse en otros países latinoamericanos. Por ello, para Barreto, la crisis migratoria "en término de número de flujos de personas" puede llegar a superar la de Siria, "pero en otro contexto", ya que en este caso no hay un conflicto armado como sucede en el país asiático.

"Lo que está ocurriendo ahora es que nos hemos concentrado mucho en la situación interna de Venezuela, eso ha generado una dinámica política e ideológica que ha generado una polarización respecto de la crisis que está afrontando la región", aseguró el director regional del PMA.

Sin embargo, considera que en la región se han olvidado de "cómo esa crisis interna de Venezuela está generando una crisis regional", lo que considera que va más allá "del tema de la alimentación". "Es una crisis de protección. En los países donde están llegando los migrantes los niveles de xenofobia y rechazo son cada vez mayores, los niveles de trata de personas, de prostitución son cada vez mayores", sostuvo.

Todos esos elementos componen, en opinión de Barreto, un caso "sumamente grave" que requiere una aproximación diferente "en términos de cómo vamos a tratar a estas personas para que accedan a los sistemas nacionales de salud y a las redes de protección social de los estados".

Barreto consideró "importante" que los países de América Latina afectados por estas crisis promuevan algún tipo de mecanismo para conversar cuales son las conclusiones" y cómo cada uno en la medida de sus posibilidades puede prestar su apoyo.

En su opinión es necesario hacer una conferencia regional que permita a los diferentes países "corroborar cifras, consultar mecanismos, sobre soluciones y eventualmente sobre compromisos políticos, sociales y financieros".

Ver más: Colombia, al borde de la xenofobia

Barreto también hizo un nuevo llamado al Gobierno de Venezuela para que permita "apoyar a la población al otro lado de la frontera".

Rodríguez explica que, "los problemas de Venezuela no se resolverán de la noche a la mañana, independientemente que continúe gobernando Nicolás Maduro, quien será reelegido el 20 de abril".

Y concluye: "en el diseño de la política bilateral es necesario encontrar un punto de equilibrio entre la solidaridad con los hermanos venezolanos, las responsabilidades inherentes a la política interior y exterior del Estado colombiano, la firmeza ante un gobierno vecino hostil, la contención a los fenómenos de ilegalidad e inseguridad en la zona de frontera, el acompañamiento a los nacionales que continúan en territorio venezolano y la preparación para aprovechar las oportunidades que se abren en el mediano plazo en la reconstrucción venezolana".