¿Qué tiene que ver la 'lotería de visados' con el atentado en Nueva York?

"El Departamento de Seguridad Nacional puede confirmar que el individuo identificado en el ataque terrorista de Nueva York fue admitido en Estados Unidos en 2010 al presentar un pasaporte con un visado válido de inmigrante por diversidad", dijo este miércoles la agencia Efe el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Houlton.

De acuerdo con las autoridades, el autor del atentado de Nueva York, que dejó ocho muertos al embestir a ciclistas y peatones con una camioneta, está vinculado al Estado Islámico y se radicalizó viviendo en Estados Unidos. Saipov, que llegó a Estados Unidos en 2010 y residía legalmente en Paterson, nunca había sido investigado antes por el FBI -la policía federal- ni por la inteligencia policial de Nueva York, pero al parecer sí se relacionaba con gente investigada por las autoridades. (Le puede interesar: Atacante de Nueva York estaba vinculado al Estado Islámico y se radicalizó en EE.UU.)



En una serie de tuits esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo eco de una información de varios medios, entre ellos la cadena televisiva ABC, que aseguraba que Saipov había llegado a Estados Unidos gracias a la llamada "lotería de visados para la diversidad", que beneficia a los ciudadanos de naciones que tienen pocos inmigrantes en este país. (Lea: Trump ordena endurecer vetos a extranjeros tras ataque de Nueva York)

Poco después, Trump anunció que pediría al Congreso "que comience inmediatamente el trabajo" para acabar con ese programa, que él ya había criticado antes del atentado.

"Estoy comenzando el proceso de terminar el 'Programa de la Lotería de Visas de Diversidad'", dijo Trump a periodistas, y agregó que "ciertamente consideraría" enviar a la prisión de Guantánamo, ubicada en la isla de Cuba, al autor del atentado del martes, a quien calificó de "animal".

"Tenemos que hacer lo correcto para proteger a nuestros ciudadanos", enfatizó el mandatario, instando a ser "más duros", "más inteligentes" y "mucho menos políticamente correctos" con relación al tema migratorio.

"Nos desharemos de este programa de lotería lo antes posible", añadió, al comienzo de una reunión de gabinete.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017