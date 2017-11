¿Quién era el hombre que mató a 26 personas en una iglesia en Texas?

AFP / Redacción Internacional

Devin Patrick Kelley tenía 26 años, así como 26 fue el número de víctimas mortales que causó tras su tiroteo en Sutherland Springs, un pueblo de Texas, Estados Unidos. A 24 horas de la masacre, se han empezado a conocer más detalles del exmilitar que cometió esta masacre tan solo un mes después del crimen colectivo en Las Vegas en el que 58 personas murieron. En el caso de Texas, 20 personas más quedaron heridas.

Según han divulgado distintos medios internacionales, entre ellos la cadena BBC o el diario El País de España, Kelley ingresó a las Fuerzas Armadas de su país entre 2009 y 2010 y permaneció allí unos tres años, hasta que una corte marcial ordenó su retiro de la vida castrense. La razón: fue sancionado y privado de su libertad durante 12 meses por violencia intrafamiliar. Las víctimas: su entonces esposa y su hijo.

De acuerdo con el diario El País de España, "desde su salida de las Fuerzas Aéreas, Kelley no había conseguido ningún trabajo fijo, aunque sí que había impartido, según su ficha de LinkedIn, clases a niños de 4 a 6 años en los denominados colegios bíblicos, centros evangelistas donde se imparte una educación apegada a las sagradas escrituras. 'Soy una persona altamente trabajadora y comprometida. Y vivo según los valores de las Fuerzas Aéreas', dejó escrito en LinkedIn".

Sobre cómo murió Kelley las versiones no son aún del todo claras. Lo que se sabe hasta ahora es que un civil fue quien lo detuvo disparándole, al parecer después de despojarlo de su rifle, pero oficiales de Texas también han señalado que, luego de haber recibido el primer disparo, Kelley se hirió a sí mismo con su propio rifle y poco después murió. Los resultados de la autopsia se conocerán pronto. Las víctimas de la masacre que cometió tenían entre 18 meses y 77 años y entre ellos estaba la hija del pastor de la iglesia que ayer se convirtió en un escenario de crimen. Tenía 14 años.

Medios estadounidenses han divulgado también que, tras su primer matrimonio fallido, Kelley volvió a casarse con una mujer que tenía un hijo. Según la revista Time, que recogió las declaraciones en rueda de prensa de Freeman Martin, director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas, "es un crimen sin sentido, pero podemos afirmar que había una situación doméstica ocurriendo con su familia". Esa versión apunta a que Kelley llevaba un buen tiempo enviando amenazas a su suegra, quien solía atender el servicio dominical de la iglesia donde se cometió la masacre. Ella no estaba ahí cuando Kelley perpetró su asesinato colectivo.

No es muy claro todavía cómo Kelley se hizo al rifle de asalto que usó, pues el gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que él no tenía permiso para usar armas en ese estado. Según la cadena BBC, el perfil de Kelley en Facebook fue borrado, pero antes lo había mostrado a él en una foto con dos niños pequeños. Asimismo, había una imagen de un rifle de asalto con la leyenda que se le atribuye a Mark Twain: "No le temo a la muerte. Había estado muerto por billones y billones de años antes de que naciera, y no sufrí la menor inconveniencia por ello