¿Quién es Benny Gantz, el exmilitar que amenaza el liderazgo de Netanyahu en Israel?

Las pasadas elecciones en Israel dejaron al primer ministro, Benjamin Netanyahu, contra las cuerdas. En sus planes por permanecer en el cargo se atravesó el exmilitar Benny Gantz, un hombre que, hasta el momento, era desconocido en la política nacional. Tras conocerse los ajustados resultados, en el que ninguno logró sacarse diferencias significativas, el presidente del país, Reuven Rivlin, decidió reunirse con ambos hoy para ver si logran llegar a un acuerdo y formar un nuevo gobierno.

Previamente, Rivlin había consultado a las distintas formaciones políticas con representación en el Parlamento, para escuchar sus recomendaciones sobre quién debería formar el próximo gobierno. La decisión no era fácil, pues el partido Azul-blanco de Gantz recabó 33 escaños en los comicios del 17 de septiembre, mientras que el Likud de Benjamin Netanyahu obtuvo 31 diputados.

Tanto Netanyahu como Gantz defendieron la formación de un gobierno de unión. Sin embargo, Gantz afirmó que él debería liderarlo, porque su partido quedó primero en las elecciones. A tal punto llegó la tensión entre ambos, que en Israel se llegó a plantear la posibilidad de hacer unas nuevas elecciones, opción que finalmente se descartó.

La salida a escena de Benny Gantz ha sido todo un acontecimiento nacional. Luego de 13 años en el poder, Benjamin Netanyahu podría soltar las riendas del país y dárselas a un exparacaidista de 59 años que se ha vuelto popular a base de propuestas equilibradas pero manteniendo la firmeza en algunos puntos que no son negociables para los israelíes.

Un "duro"

"Los días en los que dirigía la unidad de combate 'Shaldag' en operaciones en territorio enemigo arriesgando nuestras vidas tú, Benjamin Netanyahu, pasabas con valentía y determinación de una sesión de maquillaje a otra en los platós de televisión", afirmó en febrero ante sus simpatizantes este hombre de ojos azules y casi dos metros de alto.

Las principales críticas de sus adversarios a su programa se centran en decir que parece un "supermercado" en el que se encuentra de todo.

Gantz nació en 1959, en un pequeño pueblo al sur de Israel. Creció junto a sus padres, ambos sobrevivientes del holocausto, y estudio estudió historia en la Universidad de Tel Aviv. Luego, obtuvo dos maestrías, la primera en Ciencias Políticas en la Universidad de Haifa (Israel), y la segunda en Gestión de Recursos Naturales en la Universidad de Defensa Nacional en Estados Unidos.

Tras formarse como paracaidista, Gantz lideró entre 2011 y 2015 el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Isarel. A las elecciones del pasado septiembre llegó con propuestas muy llamativas para el electorado: "Bajo mi mandato, no nos relajaremos. Irán no amenazará a Israel tomando posesión de Siria, el Líbano o la Franja de Gaza. Tampoco socavará los regímenes pragmáticos de Oriente Próximo. Bajo mi mandato, Irán no tendrá armas nucleares", señaló hace unas semanas.

En uno de sus vídeos se jacta del número de "terroristas" palestinos muertos durante la campaña de 2014 en Gaza, sin mencionar a las víctimas civiles, y en otro dice no avergonzarse de buscar la paz con los árabes.

Además, amenaza con atacar fuertemente el aparato corrupto que, según él, vive en el gobierno israelí. Todo esto en un momento en el que Netanyahu parece frágil tras su inclusión en un escándalo de corrupción conocido hace poco.

Sin mención a dos Estados

La plataforma de "Azul-Blanco" preconiza una separación entre israelíes y palestinos pero no menciona la llamada solución de los dos Estados, es decir uno palestino junto a Israel.

Sobre este tema, el estatuto de Jerusalén, la anexión de parte del Golán o la política respecto a Irán resulta difícil establecer diferencias entre el programa de Gantz y el punto de vista de Netanyahu.

Los adversarios de Gantz critican su inexperiencia política y estiman que como oficial supremo fue indeciso y reticente a la hora de asumir riesgos. Le culpan también de lo que ellos consideran una falta de preparación en la guerra de 2014 en Gaza.

Acusado por crímenes de guerra

El exmilitar y candidato a primer ministro de Israel tiene un problema en el camino. Hace unas semanas fue denunciado en Holanda por crímenes de guerra debido al bombardeo de una casa en Gaza en 2014 que tuvo como consecuencia la muerte de seis miembros de una misma familia palestina.

El caso ha sido llevado ante la Corte de Distrito de La Haya por Ismail Ziada, el padre de la familia, que tiene pasaporte holandés y reclama el pago de una indemnización de 600.000 euros.

Según el denunciante, tanto Gantz, principal contendiente del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, como el excomandante israelí Amir Eshel, son los máximos responsables de la muerte de sus parientes: su madre, tres hermanos, una cuñada y un sobrino de 12 años. El ataque sucedió el 20 de julio de 2014, cuando el candidato israelí era el jefe del Estado Mayor de su país y el Ejército llevó a cabo la operación "Margen Protector", en la que murieron más de 2.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Un panel compuesto por tres jueces ya celebró una primera vista oral para estudiar un recurso presentado por los abogados de Gantz y Eshel, que han pedido al tribunal que se declare incompetente y desestime el caso.

Al principio del juicio, Ziada hizo una emotiva declaración ante los magistrados y dijo que tanto él como su mujer y sus hijos han vivido "en un estado de terror permanente" desde el momento del bombardeo. Explicó que ha acudido a la corte neerlandesa por su desconfianza en el sistema judicial de Israel, que lo calificó como una herramienta "para encubrir la ocupación, la opresión y la denegación de derechos a los palestinos".

El abogado de Gantz en Holanda, Thom Dieben, pidió a los jueces que desestimen el caso porque, según dijo, debería tratarse en un tribunal de Israel. Añadió que las muertes ocurrieron mientras el actual candidato a primer ministro de Israel disfrutaba de inmunidad, debido a su cargo como jefe del Estado Mayor.