¿Quién es James Comey y qué sabe sobre Trump?

No cualquier persona es capaz de decir, en una entrevista, lo que James Comey aseguró ayer sobre Donald Trump: “Está moralmente incapacitado para ser presidente”. Y es que no es el primer ataque que hace el exdirector del FBI, quien el año pasado fue despedido por el mandatario tras una turbulenta y complicada relación.

Lo cierto es que, tras su salida de la institución, Comey no ha parado de lanzarle dardos a Trump, declarándole una guerra mediática a pesar de ser republicano como él. El día de mañana publicará su polémico libro, “A higher loyalty”, en el cual asegura que destapará todas las verdades alrededor de Trump y del que ya se han publicado ciertos apartados.

Comey abandonó su cargo el pasado 9 de mayo por las investigaciones que llevaba a cabo sobre la llamada trama rusa, es decir, la participación de Rusia en los comicios de 2016 para llevar a Donald Trump a la presidencia de EE. UU. En más reciente entrevista, la cual fue concedida a la cadena de televisión ABC, el exdirector del FBI aseguró: "Honestamente, nunca pensé que estas palabras fueran a salir de mi boca, pero no sé si el actual presidente de Estados Unidos estuvo con prostitutas meándose unos a otros en Moscú en 2013. Es posible, pero no lo sé".

Otro de los puntos en los que hizo énfasis, fue la clase de representación que está permitiendo el pueblo de EE. UU: "Los estadounidenses deben alzarse en la plaza pública y en las urnas y decir: ‘No coincidimos en muchísimas cosas. Pero tenemos algo que importa mucho en este país. Y nuestro líder debe representar nuestros valores’". Con estas palabras, se refiere su percepción racista sobre el presidente y su forma de tratar a las mujeres como “pedazos de carne”.

A pesar de las expectativas alrededor del texto, posiblemente no se conozca mucho más de lo que ya se sabe. De hecho, las críticas dan a entender que no hay datos explosivos como se pensaba y esto puede deberse a que el exdirector del FBI no quiere revelar datos que puedan interferir con las investigaciones que existen alrededor de Trump y Rusia. Comey es testigo clave del fiscal especial, Robert Mueller, quien lleva la investigación de la trama rusa y por lo tanto no conviene destapar material que puede servir en el proceso judicial.

La vida profesional del exdirector del FBI también ha estado marcada por el ataque a otros políticos. De hecho, 11 días antes de los comicios de 2016, Comey decidió reabrir la investigación a Hillary Clinton por el supuesto uso indebido de un servidor privado mientras ocupada el cargo de secretaria de Estado (2009-2013). Durante la entrevista de ayer, señaló que en ese momento tomó la decisión porque todas las encuestas señalaban que Trump iba a perder las elecciones.

El exfuncionario ha tenido otros casos importantes durante su carrera profesional, tanto como director del FBI como cuando era fiscal, entre ellos, el procesamiento de martha Stewart, en el caso de mercado de valores ImClone y las investigaciones del bombardeo a las Torres Khobar en Arabia Saudita. Además, creó una unidad especializada en perseguir los carteles internacionales de droga.

Por su parte, el mandatario estadounidense no esperó mucho y emprendió su arremetida contra el exfuncionario a través de su cuenta de Twitter y señaló: “El resbaladizo James Comey, un hombre que acaba siempre mal y fuera de control (no es inteligente). ¡Caerá como el peor director del FBI de la historia de lejos!"

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!