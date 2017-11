¿Quién es Jayda Fransen, la ultraderechista británica que Trump retuitió?

Donald Trump lo hizo de nuevo: retuitió unos polémicos videos de ataques de "ataques musulmanes" y desató una nueva polémica. Los tres videos que el presidente de Estados Unidos, que cuenta con 44 millones de seguidores en Twitter, se muestran actos violentos perpetrados por musulmanes, los cuales habían sido publicados previamente por una líder británica de extrema derecha, Jayda Fransen en su cuenta de Twitter.

Fransen es una de las fundadoras del partido de ultraderecha y xenófobo británico, Britain First. "¡Turba islamista empuja a un adolescente desde el techo y lo mata a golpes!"; "¡Un musulmán destruye una estatua de la Virgen María!"; "¡Un inmigrante musulmán le da una paliza a un chico holandés en muletas!" son los títulos de los polémicos videos que Trump retuiteó.

"¡El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha retuiteado tres de los vídeos de la vicelíder Jayda Fransen en Twitter! El mismísimo Donald Trump ha retuiteado estos vídeos y tiene alrededor de 44 millones de seguidores. ¡Dios te bendiga Trump! ¡Dios bendida a América!", ha escrito Jansen.

La acción de Trump incluso recibió críticas de su amiga Theresa May, primera ministra británica. "Los británicos rechazan unánimemente la retórica sesgada de la extrema derecha, que es la antítesis de los valores que este país representa: decencia, tolerancia y respeto. Es un error que el presidente haya hecho esto", dijo el vocero de Downing Street en Londres.

Esta mujer es una agitadora consntante: desde su cuenta de Twitter y la del partido Britain First, que fundó con Paul Golding, envía constantes mensajes de odio contra quienes practican el islam. Ella y un grupo de simpatizantes hacen cosas como pasearse por el barrio musulmán Luton, en Londres, con una cruz blanca provoando a los residentes. "Este es un país cristiano", les recrimina Fransen.

Jansen es dirigente de Britain First, fundado en 2011 por exmiembros del Partido Nacional Británico, según informa la BBC. El grupo lleva a cabo manifestaciones contra lo que considera la "islamización" del Reino Unido. A menudo, sus dirigentes han sido acusados de incitación al odio. El pasado 19 de noviembre, Jansen fue interrogada por un discurso pronunciado en Belfast (Irlanda del Norte), informa The Guardian.

Recientemente. Fransen fue multada con casi 2.300 euros por acosar a una musulmana a principios de mes. Se trata de Sumayyah Sharpe, quien caminaba por el Parque Bury acompañada por sus cuatro hijos pequeños. La mujer se encontró con la "patrulla cristiana" de Jansen, que comenzó a gritarle que los musulmanes obligan a sus mujeres a cubrirse "porque no pueden controlar sus impulsos sexuales".

The Muslims of Luton claim they've taken our country from us! It seems my Christian cross really offends them! pic.twitter.com/KJOpzXBqDN

— Jayda Fransen (@JaydaBF) 16 de marzo de 2017