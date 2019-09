¿Quién es Robert O'Brien, el cuarto asesor de seguridad de Donald Trump?

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump, ha cambiado de asesor de seguridad cuatro veces. John Bolton, el tercero en el importante cargo, fue despedido fulminantemente el 10 de septiembre, luego de meses de desacuerdo con el mandatario.

Y es que las razones de Trump para elegir a sus asesores de seguridad hacían inevitable esas diferencias. "El problema era que Trump contrató a Bolton por su estilo, pero no sabía su escencia", decía David A. Graham, en The Atlantic.

Trump quiere negociar con Corea del Norte; Bolton no. El exsesor favorece el cambio de régimen en Irán, por medios militares, si es necesario, el presidente estadounidens, aunque también odia al gobierno iraní, se resiste al conflicto con Teherán (aunque sus tuits digan lo contrario); En Venezuela, Trump apenas sabe qué está pasando y delegó en su guerrrista asesor la estrategia.

Sin embargo, Trump dio señales de frustración con Bolton, por la falta de resultados a la hora de derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, después de que EE. UU. iniciara en enero una campaña internacional para aupar al poder al opositor Juan Guaidó.

Los otros asesores

Antes los desacuerdos fueron con los generales del Ejército Michael Flynn y H.R. McMaster, quienes también salieron del gobierno Trump "por diferencias".

El primero, el teniente general retirado Michael Flynn, era un oficial militar de carrera, pero también esencialmente un halcón que quería destruir gran parte del sistema existente. Fue despedido después de que The Washington Post revelara que Flynn había mentido al vicepresidente Mike Pence sobre conversaciones con funcionarios rusos. Al final resultó que, Flynn también había mentido a los agentes del FBI.

Luego llegó el teniente general H. R. McMaster, también militar de carrera. "McMaster fue meticuloso, cuidadoso y dedicado al orden, tanto internamente, en términos de proceso de políticas, como externamente, en su compromiso con las alianzas. Trump se enfrentó con él tanto en el proceso como en la política, lo que culminó con la terminación abrupta de su servicio en la Casa Blanca y su carrera militar", señala The Atlantic.

El cuarto asesor

Ahora llega Robert O'Brien, actual enviado especial presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado. Este hombre será su nuevo asesor de seguridad nacional.

"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, que actualmente se desempeña exitosamente como enviado especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert ¡Hará un gran trabajo!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El puesto de asesor presidencial de Seguridad Nacional, que no requiere de la confirmación del Senado estadounidense, es uno de los más influyentes del Gobierno en términos de relaciones exteriores.

O'Brien será el encargado de varios cientos de especialistas del Pentágono, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de EE. UU., con el objetivo de determinar qué acciones benefician más a los intereses del país.

En los últimos días, Trump había barajado el nombre de varios candidatos para sustituir a Bolton, como el general mayor Ricky Waddell o la subsecretaria de Energía para Seguridad Nuclear, Lisa Gordon-Hagerty.

¿Quién es Robert O'Brien?

Nacido en el seno de una familia católica, O'Brien se convirtió al mormonismo. Ahora O'Brien es el mormón de mayor rango en el equipo de Trump, y esa fe supone uno de sus pocos contrastes con los cristianos evangélicos que dominan la Administración, como eln secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.Pompeo y el vicepresidente Mike Pence, hombre que le garantiza el apoyo conservador a Trump, gracias a su compromiso en contra del aborto, la anticoncepción y otros derechos civiles.

Robert O'Brien es un viejo conocido de John Bolton. Trabajaron juntos en Naciones Unidas, en 2005, cuando George W. Bush nombró al despedido asesor como embajador de EE. UU. ante la Asamblea General de la ONU.

Como enviado especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, O'Brien asesoró a familiares de estadounidenses capturados en el extranjero. De acuerdo con The Washington Post, el nuevo asesor de seguridad impresionó a Trump con sus habilidades de negociación.

Todavía no se sabe cuánto cambie la política de Bolton frente a temas como Venezuela, en donde estaba decidido a sacar a Nicolás Maduro del poder. La oposición venezolana dijo que no espera cambios inmediatos en la política de Estados Unidos hacia el país.

En 2016, O'Brien publicó el libro de ensayos "While America Slept" ("Mientras Estados Unidos dormía"), en el que denunciaba la política exterior del expresidente Barack Obama, al que acusó de "apaciguar" a los enemigos de Estados Unidos.

Férreo admirador de Ronald Reagan y su doctrina de "paz a través de la fuerza", O'Brien defendió en su libro la necesidad de que las fuerzas armadas estadounidenses marquen músculo para amedrentar a sus rivales, y comparó el acuerdo nuclear con Irán con el pacto de Munich que en 1938 envalentonó al dictador Adolf Hitler.

Postura hacia Venezuela

Por tanto, no se espera que O'Brien choque con la línea dura de Pompeo en lo relativo a Irán, y sus ensayos de 2016 también apuntan a que será contundente con China en lo relativo a sus ambiciones territoriales en el Pacífico.

Hay pocas pistas sobre las ideas de O'Brien respecto a Latinoamérica, pero pocos analistas esperan que Trump cambie demasiado su política hacia Venezuela y Cuba ahora que empezará a buscar el voto de Florida en las elecciones de 2020.

"Hay una postura clara de nuestros aliados, no creo que esos cambios tengan que ver con la política hacia Venezuela, hay otros temas que también están en el mundo", dijo a la salida de un foro sobre elecciones libres el segundo vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Stalin González.

"La política hacia Venezuela está clara, ha sido clara la comunidad internacional, no solamente el Departamento de Estado (de Estados Unidos)", añadió González.

"(O'Brien) se lleva bien con todo el mundo. Es el tipo más agradable del planeta", aseguró a ese periódico un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato.

En teoría, el cometido del asesor de seguridad nacional es coordinar las posturas de la veintena de agencias dedicadas a diplomacia, defensa e inteligencia; pero en la práctica ese cargo, que no requiere de confirmación del Senado, ostenta un poder enorme en el diseño de la política exterior de EE. UU.