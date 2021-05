¿Quién es Yair Lapid, el aspirante a primer ministro de Israel?

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, encargó el miércoles por la noche al jefe de la oposición, Yair Lapid, formar gobierno, después que el primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, fracasara en el intento. Lapid, una exestrella de la televisión israelí, ha ganado credibilidad desde que se lanzó a la política.

El centrista Yair Lapid, una exestrella de la televisión israelí, ha ganado credibilidad desde que se lanzó a la política, a tal punto que el presidente de Israel, Reuven Rivlin, le encargó este miércoles formar gobierno, después que el primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, fracasara en el intento.

El plazo concedido a Netanyahu tras las elecciones del 23 de marzo expiró a medianoche de este martes sin que pudiera conseguir una mayoría de 61 diputados de los 120 del Knéset (el parlamento israelí) con miras a una coalición gubernamental. Tras este fracaso, que no anuncia por el momento la salida del primer ministro más duradero de la historia de Israel, Rivlin tenía tres días para decidir sobre la próxima etapa para salir de dos años de crisis política.

“De las recomendaciones recibidas se desprende claramente que Lapid tenía más posibilidades de formar un gobierno”, declaró el presidente israelí. Cuando en 2012 este periodista abandonó la televisión para lanzar su partido Yesh Atid (“Hay un futuro”), sus detractores le reprocharon que jugaba con su imagen de galán de cine para seducir a la clase media. Casi diez años después, Yair Lapid sigue ahí.

“Hoy, el presidente me impuso el mandato de intentar establecer un gobierno de unidad en Israel. Después de dos años de pesadilla política en curso, la sociedad israelí está herida. El gobierno de unidad no es un compromiso, es un objetivo. Un gobierno que refleja el hecho de que no nos odiamos. Donde la derecha, la izquierda y el centro trabajan juntos para abordar los desafíos económicos y de seguridad”, dijo Lapid tras el anuncio de Rivlin.

En las últimas legislativas, Lapid integró su partido en la coalición centrista “Azul-Blanco” del general Benny Gantz. Pero cuando en la primavera de 2020, tras tres elecciones que no lograron desempatar a Netanyahu y Gantz, este último se comprometió a formar un gobierno de unión con su rival, Yair Lapid hizo las maletas.

“Azul-Blanco” se escindió y Lapid se convirtió en jefe de la oposición mientras la popularidad de Gantz se hundió. “Le dije a (Benny Gantz) ‘ya he trabajado con Netanyahu (...) y no te dejará poner las manos en el volante’”, contó Lapid hace unos meses a la AFP.

“Gantz me dijo: ‘confiamos en él, ha cambiado’. Y le respondí ‘el hombre tiene 71 años, no va cambiar’. Y desgraciadamente para el país, yo tenía razón”, agrega Lapid, ministro de Finanzas durante 20 meses (2013-2014) en un gobierno de Netanyahu.

Prensa y novela policíaca

Nacido en noviembre de 1963 en Tel-Aviv, ciudad donde concentra su base electoral, Lapid es hijo del difunto periodista Tommy Lapid, exministro de Justicia con Ariel Sharon. Su madre, la escritora Shulamit Lapid, es una de las maestras de la novela policíaca israelí, con una serie de obras cuya protagonista es una periodista.

El periodismo ha impregnado la juventud de Lapid, que firmó sus primeros artículos para el diario Maariv, antes de pasar al Yedioth Aharonot, el más vendido del país, lo que le dio una gran notoriedad. Paralelamente prosiguió sus actividades: boxeaba como aficionado, practicaba las artes marciales, escribía novelas policiales y series de televisión, compuso e interpretó canciones y hasta actuó en el cine.

Pero fue en la televisión -en los años 2000 se convirtió en presentador del programa de entrevistas más seguido del Estado hebreo- donde se impuso como la encarnación de israelí medio, haciendo siempre la misma pregunta a sus invitados: “¿Qué es ser israelí en su opinión?”

Un candidato “normal”

Patriota, liberal, laico, denostado por los judíos ortodoxos, aliados clave de Benjamin Netanyahu, logró adueñarse del centro.

“Lapid es elocuente, carismático (...) pero el Lapid que tenía el cuchillo entre los dientes ha cambiado”, aseguraba recientemente el periodista político Yuval Karni en el Yediot Aharonot. “Se abstiene de vanagloriarse”, dice el cronista, subrayando que los israelíes “aprecian” la humildad.

Cuando miles de israelíes se manifestaban contra Netanyahu semanalmente, a causa de las acusaciones de corrupción en su contra, Lapid mantenía el perfil bajo. “Yo fui a los puentes (...) pero tenía la sensación de que tenía un problema para manifestarme en tanto que jefe de la oposición delante de la residencia del primer ministro”, dijo el principal interesado, que pronto podría vivir en esa residencia.

Después de las últimas elecciones propuso al líder conservador radical, Naftali Bennett, compartir el poder mediante rotaciones, lo que éste rechazó. Pero Lapid sigue pidiendo “romper las barreras que dividen a la sociedad israelí”, para formar un gobierno de unión nacional “estable”.