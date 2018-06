¿Realmente Arabia Saudita atraviesa una era de cambio?

Felipe Medina Gutiérrez*

La icónica fotografía de la primera mujer en obtener una licencia de conducción en Arabia Saudita el pasado 4 de junio de 2018, sumada a la apertura de la primera sala de cine en el país en abril del mismo año, ha generado una imagen favorable y de aparente apertura del reino de la península arábiga.

Sin duda se trata de un paso importante hacia la obtención de las libertades mínimas y derechos civiles para los ciudadanos en el camino hacia una democracia. A pesar de ello, un acercamiento más detallado a las distintas facetas del país indica lo contrario.

Mohammed Bin Salman, príncipe heredero de 32 años de edad, ha figurado en distintas portadas de diferentes medios y revistas como el gran reformador. Ello se debe principalmente a la nueva política de cambios que incluyó la posibilidad para las mujeres de obtener una licencia de conducción, integrándolas a la vida laboral, de permitirles asistir a los estadios de fútbol, y a nivel político una profunda “campaña contra la corrupción”.

Sin embargo, un informe reciente de un panel de Naciones Unidas sostiene que este discurso encubría en realidad el arresto, purga y tortura de las principales figuras disidentes. Si bien no hay una verdadera oposición constituida, esto no implica que no haya voces disconformes. De hecho, hay muchas mujeres en prisión por precisamente haber protestado en contra de la prohibición a las mujeres de poder conducir. No olvidemos que en Arabia Saudita todavía se aplica la pena de muerte, ejecutando en público principalmente a disidentes políticos.

Además, recordemos que el Wahabismo, aquella doctrina religiosa y política de corte sectario, que ve a otros sectores en el Islam como apóstatas e incrédulos, aún constituye la base ideológica fundacional del reino. Aunque ha tenido que ceder en cuestiones como las libertades a las mujeres, este sector ultra conservador aún posee gran influencia en la sociedad y en muchas instituciones del Estado. El pulso entre este sector religioso y la nueva tendencia de Mohammed Bin Salman por un “islam moderado” todavía está por verse.

Arabia Saudita también es vista como el “representante” del Islam Sunní dentro y fuera de la región, título que por cierto nadie le ha otorgado. De hecho, en su afán por mostrarse como el “garante” de la estabilidad en Medio Oriente, su política exterior ha sido la de intervenir en los asuntos internos de otros países de la zona, como ocurrió durante las revueltas populares en Bahréin en 2011, con Siria, armando y financiando a grupos armados opositores los últimos años, y con el presente despliegue militar en Yemen.

El reino, junto con Emiratos Árabes y otros países, continua bombardeando indiscriminadamente pueblos y ciudades yemeníes (sobre todo hospitales y escuelas como lo ha venido denunciando Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch), ocasionando miles de muertes civiles y profundizando la crisis humanitaria, actualmente la más grave en el mundo. Tal nivel de impunidad solo ha sido posible por la carta blanca de las principales potencias como Estados Unidos, quién recientemente ha realizado una venta de armamento de millones de dólares a Arabia Saudita para que continúe con estas operaciones.

Otorgarle el derecho a una mujer de conducir no logra limpiar la imagen de un reino que por otro lado bombardea a todo un país sin consideración por la vida humana. Ambas son facetas de la Arabia Saudita de hoy. Sus diferencias con Qatar a la que ha impuesto un bloqueo, sus diferencias con Irán, su acercamiento cada vez más público con Israel, y el curso de la guerra en Yemen determinará el futuro del reino en los próximos años.

* El Colegio de México