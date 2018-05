Renuncia el presidente paraguayo: el país se alista para tener su primera mandataria

AFP

El mandatario Horacio Cartes presentó su renuncia este lunes para ser senador y abrió la vía para que asuma la vicepresidenta Alicia Pucheta, temporalmente, lo que la convertirá en la primera mujer en presidir Paraguay.

"Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para presentar mi renuncia al cargo de presidente (...). He adoptado esta determinación para dar cumplimiento a la decisión democrática del pueblo expresada en las urnas que me eligió para el cargo de senador" escribió el mandatario en una carta al presidente del Congreso, Fernando Lugo.

Pucheta, una jueza de 68 años, será presidenta del país sudamericano durante menos de tres meses, hasta que Mario Abdo Benítez, electo el 22 de abril, tome sus funciones el 15 de agosto para un mandato de cinco años.

Una vez aceptada la renuncia del presidente Cartes, Alicia Pucheta se convertirá en la primera mujer en ocupar la Presidencia en ese país de 7 millones de habitantes.

Pucheta había ascendido este año a la vicepresidencia, después de la renuncia del titular Juan Afara quien había dejado el cargo para hacer campaña electoral como senador.

Cartes necesita una mayoría simple (23 votos sobre un total de 45 senadores) y 41 (sobre un total de 80 diputados) para que el Parlamento acepte su dimisión, en un escrutinio previsto el miércoles.

La Constitución paraguaya establece que el Presidente saliente "será senador vitalicio", con voz pero sin voto.

Sin embargo, Cartes obtuvo un polémico fallo de la Corte que lo habilita a asumir su banca como senador activo.

La oposición rechaza la presencia de Cartes y Afara como miembros activos del Senado, electos el 22 de abril en la lista del Partido Colorado.

Cartes deja como mayor logro de su gestión una economía en plena expansión, pero su balance social y político es blanco de críticas.