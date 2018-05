Representantes de EE. UU y Corea del Norte reunidos para preparar cumbre Kim-Trump

El brazo derecho de Kim Jong Un, el general Kim Yong Chol, se reunió este miércoles en Nueva York con el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo, en una inusual visita destinada a concretar la histórica cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano.

El general Kim Yong Chol, que llegó proveniente de Pekín a bordo de un vuelo de la compañía Air China, según un portavoz de la misión norcoreana en Naciones Unidas, es el funcionario norcoreano de mayor rango en pisar suelo estadounidense en 18 años.

A comienzos de la noche de este miércoles el general norcoreano se encontraba en un edificio cercano a la sede de la ONU para reunirse con Mike Pompeo, con quien ya se ha encontrado en Pyongyang en los dos viajes del exdirector de la CIA. Pompeo estaba acompañado por Andrew Kim, jefe de la sección Corea de esa organización.

Ni el general coreano, que también estaba acompañado por un asesor, ni Pompeo, hicieron declaraciones al comienzo de este encuentro que será seguido por una cena. El jueves prevén mantener varias reuniones, de acuerdo a la Casa Blanca.

El objetivo de las conversaciones es acabar de planificar la cumbre del 12 de junio en Singapur y acelerar los preparativos, una semana después de la carta de Trump a Kim Jong-un en la que el mandatario estadounidense suspendía su inédito encuentro cara a cara, criticando la "hostilidad" del gobierno norcoreano.

Pero ahora se conocen momentos de optimismo y de frenesí diplomático, a tal punto que la Casa Blanca afirma tener expectativas de que la cumbre tenga lugar en la fecha inicialmente prevista. Un portavoz norcoreano en la ONU confirmó que los "preparativos" continuan "al más alto nivel".

"Formamos un excelente equipo para nuestras discusiones con Corea del Norte", tuiteó Trump el martes, agradeciendo de antemano el viaje de Kim Yong Chol, lo que consideró una "sólida respuesta a mi carta".

