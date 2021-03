Rescatan en Brasil a 66 trabajadores en condiciones de esclavitud

Las autoridades informaron que a las personas les quitaron sus documentos y las obligaron a vivir en alojamientos sin electrodomésticos básicos, baños, o acceso a agua potable.

Autoridades brasileñas rescataron a 66 personas que trabajaban en condiciones opresivas en una carbonera. Esta sería la mayor operación de este año contra la esclavitud moderna en el país.

Le puede interesar: “Dejen de lloriquear”: Bolsonaro tras registro récord de muertes por coronavirus en Brasil

La mayoría de los trabajadores fueron seleccionados en otros estados con la promesa de un buen salario y condiciones dignas. Sin embargo, les quitaron sus documentos y les dieron un alojamiento que carecía de electrodomésticos básicos o, en algunos casos, incluso de baños, dijeron fiscales laborales del estado de Minas Gerais en un comunicado. Los trabajadores no tenían un lugar adecuado para comer, tenían que ducharse con una manguera y sufrían escasez de agua.

“Muchos alojamientos estaban en malas condiciones. En el peor de ellos, ni siquiera había inodoro, frigorífico, ni ningún electrodoméstico. La falta de agua era frecuente y también había un tanque de combustible en la parte trasera, generando riesgos de incendio y explosión”, informó el Ministerio Público de Trabajo de Brasil en comunicado emitido por el medio local Metrópoles. Gran parte de los trabajadores eran del estado de Paraná.

Le puede interesar: Jair Bolsonaro y su obsesión con que los brasileños estén armados

“Sus tarjetas de trabajo no fueron firmadas, sus documentos personales fueron retenidos y los trabajadores fueron sometidos a condiciones degradantes. Si no permanecían en esta situación por al menos 45 días, no tendrían boletos de regreso“, informó el mismo medio.

Las compañías, que no fueron identificadas en el comunicado, tendrán que pagar a los trabajadores boletos de regreso a sus ciudades de origen y 970.000 reales (US$171.000) en indemnizaciones.

Más rescates

El Ministerio de Trabajo informó que 18 personas más fueron rescatadas este viernes. “El grupo, formado por 16 hombres y dos mujeres, se encontró con promesas de trabajo, con pago diario y billetera firmada, pero luego de migrar a Rio Grande do Sul fueron colocados en un alojamiento precario, se recogieron los documentos, y no recibieron pago. Incluso fueron intimidados con armas”, informaron las autoridades.

Le puede interesar: “Un pueblo con armas evita que un gobernante se vuelva dictador”: Bolsonaro

El arrendatario del terreno fue notificado a pagar, además del salario correspondiente a los cuatro meses de explotación laboral, indemnizaciones y derechos laborales, por un monto que totalizó R $ 150 mil.