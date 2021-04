La Autoridad del Canal de Suez calculó el dinero perdido durante la semana que la embarcación bloqueó el paso y el costo del equipo y material que se usó para reflotar el carguero para exigir la compensación.

Para los propietarios del Ever Given, el carguero que encalló en el canal de Suez y encendió las alarmas por la paralización del comercio mundial por casi una semana, la pesadilla está lejos de terminar. Ahora el gobierno de Egipto ha demandado a los responsables del carguero por mil millones de dólares para liberar la embarcación, que actualmente se encuentra anclada en el Gran Lago Amargo, como compensación por los daños generados.

“El barco permanecerá aquí hasta que se termine la investigación y se pague por una compensación”, señaló Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez (ACS).

El cierre del canal de Suez por cuenta del Ever Given, que no tiene precedentes, generó pánico por la posible escasez de productos y el aumento del costo de estos para los consumidores.

La millonaria cifra que exige Egipto fue el resultado de un cálculo del dinero perdido durante la semana que la embarcación encalló - se estima que entre 360 y 442 embarcaciones quedaron estancadas en el canal por el bloqueo-, y por el costo del equipo y material que se usó para reflotar el carguero. Un total de diez remolcadores consiguieron mover el Ever Given de la orilla del canal.

La investigación del por qué el Ever Given terminó varado en el Suez aún está en desarrollo. Aunque en un principio se le atribuyó la causa al clima, los investigadores están revisando si hubo un error técnico o humano.

Para Rabie, el propietario del barco tiene toda la responsabilidad de lo sucedido. Se prevé que la demanda de Egipto por una compensación dé lugar a un litigio complejo, pues la embarcación es propiedad de una empresa japonesa, pero su transportista es taiwanés, aunque tiene una bandera panameña.

Shoei Kisen, la firma japonesa propietaria del carguero, no ha hecho comentarios sobre la demanda, pero reconoció que están en “negociaciones” con la autoridad del canal.

La crisis en el Suez fue aprovechada por Rusia para sugerir una alternativa para el comercio por la ruta marítima del norte, aprovechando que el cambio climático ha permitido que esta sea más navegable.

