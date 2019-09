Rusia criticó la creación por EE. UU. de una oficina de Asuntos Venezolanos en Colombia

Rusia no ve con buenos ojos el anuncio realizado por el gobierno estadounidense de abrir una oficina para los asuntos de Venezuela en Bogotá. El pasado 28 de agosto, el Departamento de Estado de EE. UU, anunció que abriría una “Unidad de Asuntos de Venezuela” en la embajada de este país en Bogotá. Según informaron, estaría dirigida por el encargado de negocios con Venezuela, James Story, y trabajaría por continuar con los planes de “restauración de la democracia y el orden constitucional venezolano”, además de la seguridad y el bienestar de este pueblo. Pero el gobierno ruso insiste en que esta es una manera de legitimar “lo ilegítimo”. Vea también: EE. UU. abre una misión diplomática para Venezuela en Colombia

“Según se afirma en la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos, Washington planea utilizar esta oficina para legitimar los contactos con el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó y continuar presionando el Gobierno legítimo de Caracas. Se trata de una institución absolutamente ilegítima”, aseguró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

Story ha defendido la creación de la Unidad y asegura que lo que espera el gobierno estadounidense para resolver la crisis en Venezuela no es “una intervención militar de la comunidad internacional, sino una salida pacífica, política, democrática con la Constitución de Venezuela. ¿Cómo pueden tener una democracia cuando la gente no puede escoger con votos?”.

La polémica Unidad de Asuntos de Venezuela en Bogotá tendrá contacto regular con el gobierno del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien fue reconocido en enero por más de cincuenta países. Además, según el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, también habrá un diálogo con la “democráticamente elegia Asamblea Nacional de Venezuela”, que consta de una mayoría opositora al gobierno del oficialista Nicolás Maduro. Le puede interesar: Los contactos a espaldas de Maduro

We resolutely support a return to democracy in Venezuela & are part of the region’s support of vulnerable Venezuelans. The newly formed Venezuela Affairs Unit continues our work with @JGuaido, the democratically elected @AsambleaVE & the Venezuelan people. https://t.co/nLWlqTzUdq