El hospital berlinés de la Caridad, donde está internado el opositor ruso Alexei Navalni, afirmó que, aunque no se ha identificado el tipo de veneno, los resultados clínicos indican intoxicación de ese tipo. El Kremlin, por su parte, rechazó cualquier investigación al respecto.

Mucho se hablaba sonre las causas de lo que le ocurrió al opositor ruso Alexei Navalni, hospitalizado en estado de coma inducido en Berlín. Ayer se conoció que presenta “signos de envenenamiento”, según el hospital berlinés de la Caridad, después de que el propio gobierno alemán lo considerase bastante probable.

Sin embargo, hoy el Kremlin rechazó la apertura de una investigación por el posible envenenamiento. “Para una investigación debe haber un motivo. Primero hay que encontrar la sustancia y establecer cuál fue el motivo de su estado. Por ahora constatamos que el paciente se encuentra en coma”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en declaraciones a la prensa rusa.

Peskov subrayó que tanto los médicos rusos como los alemanes se encuentran en el primer estadio de la investigación médica sobre lo ocurrido con Navalni, que está en coma desde hace varios días y fue trasladado el sábado desde Siberia al hospital berlinés La Charité.

“Intentan esclarecer cuál fue el motivo de su estado en el que se encuentra ahora el paciente. Por ahora, lamentablemente, sin resultados”, comentó. Además, subrayó que Rusia sólo puede estar de acuerdo “parcialmente” en la afirmación de los portavoces del Gobierno alemán de que hay probabilidades de que Navalni fuera envenenado.

“Sólo podemos estar de acuerdo parcialmente, ya que debieron decir que también hay certeza de una segunda, tercera y cuarta posibilidad. Todas estas variantes fueron contempladas por nuestros médicos. Hablar sólo de una en este momento lo consideramos incorrecto”, recalcó.

Peskov subrayó que no entiende en qué se basan sus colegas alemanes a la hora de precipitarse y emplear la palabra envenenamiento. “Esa versión estaba entre las primeras que barajaron nuestros médicos, pero la sustancia aún no ha sido establecida”, señaló.

Agregó que “si se identifica la sustancia y se establece que se trata de un envenenamiento, entonces, por supuesto, eso será motivo para una investigación, sin lugar a dudas. “Por ahora, hay muchas otras versiones médicas que podrían ser el razón de su estado”, insistió.

Además, aseguró que el Kremlin no puede tomarse en serio las acusaciones de que Putin está implicado en el presunto envenenamiento de Navalni. “Esas acusaciones no pueden ser de ninguna manera ciertas. No tenemos intención de tomárnoslas en serio”, dijo Peskov, quien tachó las incriminaciones de palabras huecas.

La canciller alemana, Angela Merkel, pidió ayer identificar a los responsables del posible envenenamiento del opositor ruso y llamó a Rusia a esclarecer los ocurrido “hasta el último detalle y con total transparencia”.

Navalni fue evacuado desde Siberia el sábado de mañana hacia Berlín en un jet privado fletado por una ONG alemana, tras un día de intensa tensión entre su familia y los médicos rusos, quienes señalaban en un principio que su condición era demasiado inestable para viajar, pero que finalmente autorizaron el traslado.

“Los resultados clínicos indican intoxicación con una sustancia del grupo de los inhibidores de la colinesterasa”, destacó en un comunicado el hospital alemán. El veneno específico “aún no se ha identificado y se ha lanzado un nuevo análisis a gran escala”, advirtió.

Sin haber esperado a que el hospital comunicase sobre su estado de salud, el gobierno alemán adelantó sus sospechas. ”Se trata de un paciente que de manera bastante probable fue víctima de un ataque con veneno”, declaró a la prensa Steffen Seibert, portavoz del gabinete de la canciller Angela Merkel.

“Desenlace incierto”

"El desenlace de la enfermedad continúa siendo incierto" y en esta etapa no se pueden descartar secuelas a largo plazo, "en particular en el sistema nervioso", añadió en un comunicado el hospital.

Navalni se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y aún está en coma inducido, señaló el hospital, “su estado de salud es grave, pero actualmente no existe peligro” de muerte.

"La sospecha no abarca el hecho de que Navalni se haya envenenado a sí mismo sino a que alguien envenenó a Navalni y el gobierno alemán toma esa sospecha muy en serio", había afirmado antes Seibert. Por ello justificó la protección policial ofrecida a Navalni en el hospital berlinés.

Por su parte, el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, se mostró más prudente. "En el caso de Navalni, todavía faltan muchos hechos, de tipo médico y también criminológico, que tenemos que esperar", declaró el ministro desde Kiev.

“Ninguna presión”

Los médicos rusos del hospital de Siberia aseguraron este lunes que no recibieron ninguna presión exterior o injerencia oficial para negar la tesis del envenenamiento e impedir el traslado de Navalni a Alemania. “Mediante grandes esfuerzos, le salvamos la vida”, declaró Alexander Murajovski, médico en jefe del hospital de Omsk.

Por su parte, Anatoli Kalinishenko, director adjunto del hospital, indicó que, según dos laboratorios, en Omsk y Moscú, "ninguna sustancia que puede ser considerada como veneno (...) fue identificada".

Varios allegados de Navalni sospechan que, con el retraso de la autorización de su traslado, se ganó tiempo para que la posible sustancia tóxica se disolviera y no pudiera ser detectada. ”Hay algunos ejemplos (de envenenamiento) en la historia reciente de Rusia, y el mundo se toma muy en serio esta sospecha”, reiteró el portavoz Seibert.