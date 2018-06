Salah, ¿usado para propaganda chechena?

Alfred Davies/@alfred_kitto.

El delantero egipcio Mohammed Salah saltó la polémica el domingo por aparecer en fotos con el polémico líder de la República de Chechenia, Ramzán Kadýrov. La selección de Egipto tiene la capital chechena de Grozny como su sede durante el Mundial, una decisión que ha sido fuertemente criticada por varias ONG por supuestos abusos de derechos humanos en la región.

El grupo de campaña Human Rights Watch ha presionado a la FIFA sobre la decisión de permitirle a Chechenia el derecho de acoger un campo de entrenamiento durante el Mundial.

Kadýrov, quien ha sido acusado de cometer violaciones contra las personas LGBTI, ha usado varias figuras conocidas en el pasado para presentar otra imagen de la república rusa y no pudo fallar la oportunidad de aprovechar de la presencia de Salah en Grozny.

Según reportes, Salah estaba durmiendo en el hotel cuando se le informaron que el líder checheno le estaba esperando en el lobby. Ante los medios del mundo y un público de aproximadamente 8.000 personas en el estadio de Grozny, donde el resto de la plantilla egipcia estaba entrenando, Kadýrov le agarró la mano al futbolista y la sostuvo arriba.

Ver más: La historia de Mohamed Salah

Según los medios rusos, Kadýrov aseguró que Salah es “el mejor futbolista del mundo y en general la persona perfecta”. Rory Smith, columnista deportivo de The New York Times, tuiteó que la imagen es la mejor ilustración del poder del Mundial como herramienta de propaganda. “La cercanía a estos jugadores demuestra el poder, aumenta el perfil y les confiere una forma de legitimidad a los líderes políticos”.



Allan Hogarth, el director de política y asuntos gubernamentales en Amnistía Internacional afirmó en una entrevista con la BBC: “Ramzán Kadýrov siempre iba a ver a Mohammed Salah como una oportunidad para fotos, pero los hinchas del Liverpool y de la selección egipcia deberían considerar la realidad detrás de esta foto con pinta de alegría”.

¿Cuál es la realidad detrás de la foto?

El año pasado, el gobierno checheno “hizo purgas” de la comunidad LGBTI en la república. Según fuentes del diario ruso independiente Novaya Gazete, entre el febrero y el abril de 2017, alrededor de un centenar de hombres sospechosos de ser gais fueron secuestrados, torturados e incluso asesinados en Chechenia. En el pasado Kadýrov ha negado la existencia de las personas gais en su tierra. Tras la publicación de esa información y frente a la presión pública, la FIFA afirmó que “condena firmemente” los abusos.



Amnistía Internacional afirmó en un reporte el año pasado: “La mezcla tóxica de una sociedad profundamente conservadora y el clima de miedo generado por el represivo régimen de Ramzan Kadirov se traduce en que las autoridades chechenas pueden atacar a gays a plena luz del día sin temor a tener que responder de sus actos.”

En uno de los casos, una fuente anónima le contó a la BBC que había golpeado, electrocutado y encerrado en un sótano durante más de una semana.

Ver más: La historia de la pareja gay rusa que intentó suicidarse como Romeo y Julieta

Frente a las acusaciones, Ramzán Kadýrov respondió a la BBC en enero de este año: “Supuestos activistas de derechos humanos inventan todos tipos de tonterías para ganar dinero”.



El gobierno checheno opera de tal manera que reprime cualquier tipo de su régimen, a menudo con detenciones arbitrarias. Oyub Titiev, uno de los líderes de la oposición, fue encarcelado en enero de este año porque, supuestamente, llevaba marihuana en su carro. Titiev negó las alegaciones y afirmó que la policía planteó las drogas. Human RIghts Watch ha presionado a la FIFA para que ayuden a liberar al líder del ‘Memorial’, un grupo que defiende los derechos humanos en Rusia.

Human Rights Watch escribió en un informe: “Las agencias de seguridad bajo el de facto control de Kadýrov han sistemáticamente participado en detenciones en el estilo de secuestros, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y castigo colectivo”.

¿Quién es Ramzán Kadýrov?

Kadýrov es el hijo del expresidente checheno Akhmad Kadýrov, asesinado en 2004. Su familia poderosa se alineó con el presidente ruso Vladimir Putin en el año 1999.

Hay una larga historia de conflicto armado entre el Estado ruso y separatistas chechenos. Chechenia conoció dos guerras separatistas en los años 90 y al principio de los años 2000. El mandatorio actual ha sido la figura dominante en la política de su país desde la muerte de su padre y líder desde 2007, y mantiene una muy buena relación con el presidente Vladimir Putin.

El líder checheno es un gran fan de los deportes y particularmente de las artes marciales. En varias ocasiones Kadýrov ha recurrido a estrellas deportivas para dar una forma de legitimidad a su mandato: en 2011, Diego Maradona jugó en un partido amistoso en Chechenia, y en diciembre del año pasado el boxeador Floyd Mayweather visitó y dijo que el dirigente checheno es su “amigo”. También empleó a la leyenda del fútbol holandés, Ruud Gullit, como técnico del club local en 2011. Gullit sólo se quedó 6 meses en Grozny.

Ver más: Vladimir Putin y las tradiciones rusas

La selección de Egipto beneficia de varias ventajas en Grozny: tener su sede en una región mayormente musulmana sunita significa que los jugadores tienen acceso a una de las más grandes mezquitas de Europa y a la comida halal. Además, según The New York Times, no hay otros huéspedes en su hotel que se queda a cinco minutos del estadio donde entrenan. Ihab Lehter, el director de la selección de Egipto afirmó: “Escogimos de una lista que nos dio la FIFA. Si la gente tiene algún problema con Grozny, debería hablar con la FIFA”.



La selección egipcia juega su primer partido el viernes 15 de junio contra Uruguay, y espera que su estrella Mohammed Salah puede recuperarse de su lesión además de la polémica saltada por las fotos con Ramzán Kadýrov.