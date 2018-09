"Saldrán derrotados": líder chavista en marcha contra EE.UU. en Venezuela

A raíz de la investigación de The New York Times, sobre presuntas reuniones entre funcionarios estadounidenses y militares venezolanos para derrocar a Maduro, se organizó una marcha liderada por el chavismo contra el gobierno de Donald Trump y su supuesta ayuda a la oposición venezolana.

Manifestantes chavistas marcharon este martes en Caracas para rechazar supuestos planes de Estados Unidos de derrocar al presidente Nicolás Maduro, tras un reporte de The New York Times sobre supuestas reuniones entre funcionarios estadounidenses y militares venezolanos.

"Si el imperialismo intenta algo contra esta patria, es probable que entren, lo que no está claro es cómo van a salir. De aquí saldrán derrotados", expresó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, desde una tarima en el centro de Caracas.

Un millar de personas, incluidos trabajadores del Estado, marcharon con pancartas contra Washington. Una mostraba al mandatario estadounidense, Donald Trump, con cachos de diablo. Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige en Venezuela, aseguró que "el imperialismo es, en esencia, el enemigo de los pueblos".

"Los gringos se creen amos del mundo y nosotros tenemos que salir a la calle a hacerles frente", dijo a la AFP, desde la marcha, Pablo Duarte.

Según el reporte de The New York Times publicado el pasado sábado, funcionarios de la administración Trump se habrían reunido secretamente con militares venezolanos -incluyendo un comandante sancionado por Washington por corrupción-, para discutir el derrocamiento de Maduro. Pero finalmente, los funcionarios estadounidenses decidieron no actuar, detalló el diario.

Maduro, quien no acudió a la marcha, vinculó el lunes la información del diario estadounidense con las preocupaciones expresadas por gobiernos de países vecinos como Colombia o Brasil por la masiva crisis migratoria venezolana, que tildó de "campaña de difamación".

"Esta campaña internacional mundial de difamación ha querido justificar que en Venezuela se dé algún evento extraordinario fuera de la Constitución: un golpe de Estado como lo denuncia The New York Times", dijo el gobernante.

Según la ONU, alrededor de 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015.