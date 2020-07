La Cancillería colombiana anunció hoy la salida de la cónsul de Colombia en Buenos Aires, María Clara Rubiano, quien en las útlimas semanas había sido criticada por haber respondido de forma inapropiada a colombianos varados en ese país que pedían ayuda.

Desde que el nuevo coronavirus llegó al continente cientos de colombianos quedaron atrapados en Argentina, debido a la cancelación de vuelos comerciales y a la cuarentena. A lo largo de las semanas las quejas por respuestas inapropiadas desde el consulado colombiano en Buenos Aires se han viralizado. Una de las principales señaladas fue la cónsul María Clara Rubiano, quien salió hoy del cargo, según anunció la Cancillería.

A principios de este mes comenzó a circular en redes la imagen de un chat entre Julieth Carranza, estudiante colombiana de 20 años que reside actualmente en Argentina, y Rubiano, que muestra una respuesta indolente por parte de la funcionaria a una solicitud de ayuda urgente.

“Mis familiares (tíos y primos) al ver mi estado (le) dijeron a mis papás que entre todos me pagan el vuelo de regreso ya que empiezan a temer por mi integridad. Le pido por favor lea este mensaje y me pueda ayudar. Dios la bendiga”, había dicho Carranza en un mensaje, “sé que es un mensaje largo, pero le ruego que entienda mi desesperación y pueda ayudarme ya que no sé qué más hacer”, agregó. Sin embargo, la respuesta de la Cónsul no fue de ayuda.

“El hecho de escribir mucho no cambia tu situación. Tú sabes que hay pocos vuelos y no se puede mandar a todo el mundo. Tratamos de hacer lo mejor posibles. Esta es una experiencia difícil que espero le deje enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza. Tu solicitud será tenida en cuenta”, respondió en su momento Rubiano.

El congresista Juan David Vélez, representante por los colombianos en el exterior, había afirmado en su cuenta de Twitter: “Numerosas quejas por mala actitud y atención de la funcionaria del consulado en Buenos Aires, la señora María Clara Rubiano. Así como he solicitado respeto por parte de los ciudadanos, hago llamado a una buena atención y soluciones por parte de funcionarios de la Cancillería”.

La queja general desde los grupos de Whatsapp con colombianos varados en Argentina es que ha abido falta enorme de comunicación. Claudia Silva, quien coordina uno de ellos aseguró a este diario, hace un tiempo, que todo sería más fácil si hubiera claridades para transmitir la información y calmar a la gente. “Lo importante y lo que nosotros queremos es que sean claros, porque el hecho de que estén manejando las cosas así nos deja como sensación que hay algo no tan transparente detrás de estos vuelos”, afirma Silva.

Sin embargo, según Silva, los tratos dentro del consulado colombiano en Argentina fueron deficientes para las necesidades de las personas: “La gente les pregunta por chat, por correo, muy angustiados porque tienen hambre y las respuestas son terribles. Hay una señora que ruega por ayuda y le responden que no suplique”.