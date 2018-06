Sancionan al cura que abofeteó a un bebé en Francia mientras lo bautizaba

Redacción internacional y EFE

La inesperada bofetada que un sacerdote propinó a un niño durante su bautizo en un intento por tranquilizarlo, ha provocado la indignación en Francia, donde el vídeo que registró lo sucedido se hizo viral rápidamente. Tras el hecho, su diócesis anunció que se ha prohibido al cura, de 89 años, volver a celebrar bautismos y bodas.



En la grabación, de apenas 40 segundos, aparece en un primer momento explicando a los familiares cómo iba a desarrollarse la ceremonia, que, según el digital "CheckNews", tuvo lugar el 17 de junio en la región parisina. El pequeño, de dos años y medio y nervioso, no para de llorar, lo que acaba con la paciencia del religioso. "¡Tranquilízate!", le dice e sacerdote al bebé segundos antes de darle una bofetada, pero esto no hace sino aumentar el volumen de sus llanto. Después, vino la bofetada.



El padre o el padrino arrancó de los brazos del cura al niño, que, según los medios franceses, sí acabó siendo bautizado. (Lea también: Indignación por cura que abofetea a un niño en su bautizo)



La periodista de "Le Figaro" Émilie Geffray indicó en su cuenta de Twitter que la familia, que ha denunciado al religioso, nunca quiso que estas imágenes llegaran a la red.



La encargada de prensa de la diócesis explicó a "CheckNews" que el clérigo ha pedido perdón a la familia y que, aunque su gesto no es excusable, sí es "explicable: un bautismo es largo y el bebé lloraba mucho".



Por su parte, el sacerdote admitió en la emisora "France Info" que no supo cómo actuar ante el pequeño. "A su edad son grandes como para saber que está pasando algo, pero todavía demasiado pequeños para entenderlo. El niño gritaba mucho y yo tenía que hacer que girara la cabeza para echarle el agua. Le decía que se tranquilizara, pero no lo hizo", argumentó.