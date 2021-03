Las autoridades electorales de México proponen cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pero no por las acusaciones de abuso que recaen sobre él, sino por su informe de gastos de campaña.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral de México (INE) debate este jueves la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gobernación del estado de Guerrero. Sin embargo, la decisión no estaría basada en las denuncias de violación y abuso sexual que pesan sobre el candidato de Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino porque este entregó un informe de gastos de precampaña fuera del plazo estipulado.

Según las autoridades electorales, los candidatos que no entreguen reportes de sus gastos en la precampaña pueden ser retirados de la contienda electoral. Además de Salgado Macedonio, otros tres candidatos de Morena se enfrentan a la cancelación de sus campañas por no presentar sus gastos a tiempo. Morena ha alegado que no tuvo un período de precampaña, por lo que acusa al INE de solicitar “informes indebidos”.

Salgado Macedonio, quien está acusado de violar a una menor de edad en 1998, de abusar de una periodista en 2016 y de otras cinco agresiones sexuales, fue registrado por Morena como su candidato para las elecciones del próximo 6 de junio, lo que causó molestia entre los colectivos feministas que se pronunciaron en contra de la candidatura.

El candidato recibió el apoyo del presidente López Obrador, quien llegó a afirmar que las acusaciones en su contra son “infundadas”. Y aunque Morena acordó la realización de una nueva encuesta para definir si apoyaba la participación de Salgado Macedonio en las elecciones, al final su campaña fue ratificada por el partido. Los vicios de la justicia mexicana, por otro lado, han impedido que las denuncias contra el candidato prosperen.

El caso de Salgado Macedonio ha sido llamativo no solo por el apoyo incondicional que le ha brindado López Obrador, sino porque Guerrero, el estado que pretende gobernar, registra un alza en casos de violación. En 2020 se reportaron 350 denuncias por este delito, lo que representa casi una violación al día. La crisis se profundiza con la inacción de la justicia y la complicidad del Estado.

Basilia Castañeda, una de las mujeres que denunció al candidato de Morena por abuso sexual, necesitó solicitar protección a la comunidad internacional para que se atendiera su caso.

“Quiero decir que el daño que me están haciendo al no escuchar mi voz y al encubrimiento a las obligaciones para garantizar el acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno. Y que me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia y la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan en este caso”, dijo a la prensa local, lamentando que los medios y el propio presidente desestimen públicamente sus denuncias.

