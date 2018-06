Segundo favorito a la presidencia en México es vinculado a lavado de activos

Agencia Afp

El candidato a la presidencia de México Ricardo Anaya, segundo en los sondeos para las elecciones de julio, acusó este jueves al presidente Enrique Peña Nieto de ser responsable de la difusión de un video donde se le vincula a operaciones de lavado de dinero para financiar su campaña.

"El contenido de ese video es totalmente falso... es una estrategia orquestada e impulsada por el gobierno del presidente Peña Nieto para dañar mi candidatura", dijo Anaya, que lidera una coalición de partidos de izquierda y derecha.

El audiovisual aludido, de 5:22 minutos, comienza con un mensaje que afirma que Anaya "lavó dinero para enriquecerse" y para financiar su campaña política, además de llevar "años traficando influencias".

A continuación, presenta extractos de audios y videos de reuniones entre un hombre identificado como Juan Barreiro y dos personas, una mujer y un hombre con acento argentino, que no aparecen en cámara.

El individuo sería hermano de Manuel Barreiro, un empresario a quien Anaya le vendió una bodega industrial de su propiedad, en una operación que es investigada por la fiscalía por presunto lavado de dinero.

Anaya, quien admite conocer a Barreiro pues ambos son del estado de Querétaro, rechazó la acusación mientras que la fiscalía no presentó hasta el momento ningún cargo contra el candidato ni ha informado que se lo esté investigando.

Anaya asegura que el ataque contra él utiliza "las mismas mentiras de hace algunos meses", aludiendo a detalles de la investigación que la fiscalía general publicó en marzo, en un acto condenado por la opinión pública mexicana.

Un grupo de 60 personalidades e intelectuales denunciaron entonces ante Peña Nieto el uso de las instituciones para perseguir a un líder opositor como un acto que ponía a México "junto a países con regímenes autoritarios".

"A usted, presidente Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y de la de mi familia, no me va a doblar, no me voy a rendir", concluyó Anaya en su mensaje difundido en video en las redes sociales.

El candidato cuenta con 27,4% de la preferencia de votos, lejos del puntero Andrés Manuel López Obrador con 49,6%, aunque por encima del oficialista José Meade, tercero con 20,2%, según la "encuesta de encuestas" de la firma Oraculus.