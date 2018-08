Senado de Argentina le dijo no a la legalización del aborto

Argentina estuvo en vilo hasta el amanecer, pues se decidía el futuro de la legalización del aborto en el país. En las calles, a pesar del frío, miles de ciudadanos se manifestaron a favor o en contra de la aprobación de la ley. Tras un intenso debate, lleno de emotivos discursos, el senado argentino le dijo no al proyecto que buscaba despenalizar el aborto hasta el cumplimiento de la semana 14 de gestación.

Si bien el texto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya había sido aprobado el 14 de junio por la Cámara de Diputados, no logró pasar ahora la última y definitiva fase parlamentaria en la de Senadores. La votación concluyó con 31 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, de un total de 72 escaños. Le puede interesar: Aborto en Argentina: Senadoras divididas en la votación

El proyecto, que despenalizaba cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación -y no solo en los actuales supuestos por violación y peligro de salud de la madre-, generó fuertes divisiones tanto en el seno del oficialismo como en la oposición, por lo que ya se adelantaba un final incierto, en un debate que se alargó 16 horas. Por haber sido finalmente rechazada, la iniciativa no podrá ser presentada nuevamente para su tratamiento parlamentario hasta el próximo año.

"Que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. Bravo, chicas, ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas", dijo en su intervención Fernando 'Pino' Solanas, senador de Proyecto Sur.

Un mensaje similar lanzó Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada del Partido Justicialista, histórica formación peronista.

"Más temprano que tarde, en un día seguramente más luminoso que este día gris y triste de lluvia, las mujeres van a tener la respuesta normativa que necesitan, salir de la brutalidad del estado, de la penalización sobre el avance de un hecho dramático", consideró, en referencia al problema de los abortos clandestinos.

Al igual que ocurrió en la cámara de Diputados, las posiciones de los senadores son individuales y no responden a líneas partidistas. A la hora de los cierres a cargo de los jefes de bloques, intervino la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner, en su primera aparición pública en semanas.

"Los que creen que solamente las mujeres pobres son las que sufren las relaciones de poder de los hombres están equivocadas. ¿O me van a decir que no conocen mujeres de clase media y clase alta que sufren también los embates de una sociedad patriarcal?"

Al defender la iniciativa, Kirchner sostuvo que "se puede estar de acuerdo o no, pero lo más grave de esta noche es que estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma", en alusión a los abortos clandestinos que ONG calculan en unos 500.000 al año.

Kirchner, que durante sus dos mandatos (2007-2015) se rehusó a presentar el proyecto de ley, aseguró en el Senado que "fueron las miles de chicas que se volcaron a la calle quienes me hicieron cambiar de opinión". El presidente Mauricio Macri, impulsor del debate, sostuvo que "no importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia". Le recomendamos: Aborto en Argentina: Entrevista con Silvia Lospennato

