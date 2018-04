Senador denuncia supuestas irregularidades en el servicio exterior colombiano

/ EFE

El senador colombiano José David Name denunció hoy una serie de presuntos "nombramientos irregulares" en el servicio diplomático que incluyen a familiares de la canciller María Ángela Holguín y funcionarios que no son parte de la carrera diplomática. Según Name, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado "cuestionados nombramientos en el exterior que van en contra del régimen legal y la jursiprudencia bigente". Además, el senador presentó una lista de nombramientos en embajadas y consulados de Colombia que consideró "irregulares", entre ellos el de la embajadora en Alemania, María Elvira Pombo Holguín, prima de la canciller y de quien dijo que no tiene título universitario ni habla otros idiomas.

"Efectivamente es prima hermana mía", respondió la canciller, quien aclaró que la embajadora lleva más de tres décadas en el servicio diplomático y habla cuatro idiomas, entre ellos alemán, y por eso fue nombrada. Según la ministra, "una persona que tiene 32 años al servicio del Estado" en diversos cargos en el exterior, "así no tenga título universitario", tiene una experiencia que "le da todas las credenciales" para ser embajadora en Alemania.

El senador también expuso el caso de María Victoria Salcedo Bolívar, quien fue secretaria general de la Cancillería y actualmente es ministra consejera en la Embajada en Argentina sin ser de la carrera diplomática. "El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con funcionarios de carrera diplomática y consular que dedican años de estudio y esfuerzo para alcanzar altos rangos y que son injustamente desplazados por personas ajenas", manifestó.

En enero, El Espectador ya se había preguntado ¿Qué está pasando con la carrera diplomática?. Esta fue la respuesta de la ministra de Relaciones exteriores, María Ángela Holguín, sobre el asunto: “El decreto no tiene ninguna relación con los nombramientos”

Name dijo que Salcedo dio el visto bueno para el nombramiento de su hermana, Lina Salcedo Bolívar, como primera secretaria en el consulado en Chicago (EE.UU.). Al respecto, Holguín afirmó que María Victoria Salcedo es "una excelente funcionaria", que estuvo en el área de Talento Humano de la Cancillería. "Es una muy buena trabajadora y por eso la nombré en la Embajada en Argentina", subrayó la ministra.

Con respecto al nombramiento de la hermana de ésta, Lina Salcedo, Holguín argumentó que "tiene una hoja de vida espectacular" y "le ha ido muy bien en el Consulado en Chicago". Según el senador, las hermanas Salcedo son primas de Carlos Calero, un presentador de televisión que fue nombrado en 2016 cónsul en San Francisco (EE.UU.), decisión que fue anulada un año después por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El nombramiento de Calero fue motivo de controversia en el país porque hubo diplomáticos que argumentaron que había al menos 29 funcionarios de carrera para ocupar ese cargo. Sobre este caso, la canciller afirmó que Calero "tiene un máster en Relaciones Internacionales" y que "le fue muy bien en el Consulado" en los meses en que estuvo al frente.

Name también reveló el nombramiento de Juan Cuéllar, también pariente de la ministra y quien ocupa el cargo de segundo secretario en la Misión de Colombia ante la ONU en Nueva York, y de María Margarita Salas como "cónsul general central" en Madrid, cargo que según el senador, fue creado cuando era secretaria general del Ministerio.

Sobre estos casos, Holguín respondió que Cuéllar es primo suyo "en quinto grado de consanguinidad", que "habla un inglés perfecto y alemán", y que no fue ella quien presentó su candidatura al cargo. En lo relacionado con Salas, argumentó que lleva 25 años en la Cancillería, con un conocimiento como pocas personas de temas administrativos. "Consideramos que tenía toda la capacidad, es una excelente funcionaria y da una excelente atención a los colombianos en España", defendió Holguín.

Le puede interesar: Nepotismo diplomático