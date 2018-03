Señalan a grupos de ultraderecha por ataques a caravana de expresidente Lula Da Silva

-Redacción El Mundo con información de AFP

Fueron tres los disparos que recibieron los buses en los que se movilizaba el exmandatario. Aunque no hubo heridos, el partido político de Lula aseguró que fueron grupos de ultraderecha y que no vieron, en ningún momento, autoridades del gobierno que vigilaran la caravana.

Dos de los tres autobuses de la gira proselitista que realiza el expresidente Lula por el sur de Brasil fueron alcanzados por disparos, sin provocar heridos, según afirmó este martes la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann. Uno de ellos, que transportaba periodistas, recibió dos tiros y otro que llevaba invitados fue impactado por un disparo. Lula y Hoffmann viajaban en el único vehículo que salió ileso del ataque, que se presenta en medio de un clima en Brasil que sigue caliente, pues no es la primera vez que se presentan agresiones durante campañas políticas.

En declaraciones a medios, Hoffman señaló que los autores de los disparos "tenían la intención de alcanzar a las personas que estaban dentro”. "Estamos evaluando si no hubo una tentativa de alcanzar al presidente Lula (...) Hubo una tentativa de homicidio", afirmó. A pesar de no saber con exactitud quiénes son los responsable del ataque Hoffman aseguró a medios locales que no entendía la ausencia de autoridades para velar por la seguridad de la oposición, a pesar de que, según ella, el gobierno de Michel Temer había sido advertido sobre posibles actos violentos.

El ataque se produjo entre las localidades de Quedas do Iguaçu y Laranjeiras, en el estado de Paraná. "Nuestra caravana está siendo perseguida por grupos fascistas. Ya lanzaron huevos, piedras. Hoy, hasta dispararon un tiro contra un autobús", había informado un poco antes el propio Lula.

Por su parte, el senador Lindbergh Farias afirmó que ninguno de los que iba en la caravana salió herido. "Esperamos que el gobierno del estado de Paraná y el federal, sea golpista o no, asuma la responsabilidad", agregó.

El Partido de los Trabajadores califica de "golpista" al presidente conservador Temer, que en 2016 asumió el poder tras la destitución por el Congreso de Dilma Rousseff (PT), de quien era vicepresidente.

La gira de Lula por el sur de Brasil ha sido complicada desde su inicio, es decir, el pasado 19 de marzo, pues ha generado revuelo en diferentes puntos de la región. El pasado 23 de marzo, por ejemplo, decenas de personas bloquearon la entrada de la ciudad de Passo Fundo armadas con diferentes objetos y dispuestas a atacar los buses. El líder de la izquierda concluirá hoy en Curitiba, la capital de Paraná, una gira de diez días por los estados del sur.

No es la primera vez que se presenta uno de estos ataques. De hecho, un evento similar sucedió el pasado enero en Ecuador, durante la campaña que realizaba el exmandatario Rafael Correa para el referéndum que perdió el pasado 4 de febrero, el cual estaba siendo promovido por el actual presidente, Lenin Moreno, en el que pretendía saber si los ciudadanos estaban a favor o no de varias reformas constitucionales.

Los responsables de dicho ataque, el cual ocurrió en el municipio de Esmeraldas, al norte del país, no se conocen, a pesar de que Correa acusó en su momento a los guardaespaldas de los líderes de las campañas del sí en la zona. Lo mismo ocurre con las personas de los ataques perpetrados a los buses de la caravana de Lula, a pesar de que ya se investiga para conocer su identidad.