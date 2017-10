Separan en India a dos siameses unidos por la cabeza

/AFP

Los niños, de dos años, nacieron en la aldea de Odisha (este) unidos a la altura de la cabeza por los vasos sanguíneos y los tejidos cerebrales, una malformación inusual que solo ocurre en uno de cada 2,5 millones de nacimientos.

Fueron operados en un hospital público de Nueva Delhi el miércoles, tras un procedimiento preparatorio en agosto.

"Fue un trabajo de equipo de 40 médicos, 20 enfermeros y numerosos otros empleados médicos. Sin su ayuda, todo esto no habría sido posible", declaró en un comunicado el hospital All India Institute of Medical Science.

Uno de los cirujanos que participó en la operación indicó a la AFP que una de las principales dificultades reparar los agujeros que dejó la operación.

"La piel fue generada por la expansión de dos globos colocados dentro de su cabeza durante la primera operación, en agosto", declaró el cirujano plástico Maneesh Singhal.

"La próxima etapa será la reconstrucción de los cráneos", agregó.

La mitad de los gemelos siameses llegan al mundo sin vida, mientras que la tasa de supervivencia del resto se sitúa entre el 5 y el 25%, según la página web del centro médico de la universidad de Maryland.