Siete cosas que dejó el coronavirus este martes 31 de marzo

Estas son algunas de las noticias del día sobre el coronavirus en el mundo. Más allá de las cifras y del avance de la pandemia en el mundo, hay hechos que se pasan por alto. Acá rescatamos algunos de ellos.

El expresidente estadounidense Barack Obama lanzó este martes un ataque velado contra su sucesor Donald Trump, denunciando a quienes "rechazaron las advertencias" sobre una pandemia del nuevo coronavirus y reprendiendo a quienes ignoran las consecuencias del cambio climático. "Todos hemos podido ver, de manera terrible, las consecuencias de quienes rechazaron las advertencias de una pandemia", escribió Obama en Twitter.

We've seen all too terribly the consequences of those who denied warnings of a pandemic. We can't afford any more consequences of climate denial. All of us, especially young people, have to demand better of our government at every level and vote this fall. https://t.co/K8Ucu7iVDK