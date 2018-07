Siete incendios asolan Grecia y provocan evacuaciones y cortes de carreteras

Al menos veinte personas murieron y seis más resultaron heridas este lunes 23 de julio durante los graves incendios que arrasan Grecia, como el declarado hoy en Kineta, a unos 50 kilómetros de Atenas, que provocó la evacuación de tres pueblos, el corte de una de las principales autopistas del país, problemas en la red de suministro eléctrico y la declaración del estado de emergencia en la región.

El fuego se originó este mediodía en un pinar de las montañas de Gerania y debido a los fuertes vientos de intensidad 5-6 en la escala de Beaufort continuó su avance hasta zonas pobladas donde ya ha quemado decenas de casas.

Centenares de bomberos intentan controlar este y otros seis grandes incendios que asolan hoy Grecia -tres de los cuales se originaron en la región capitalina- y que han provocado diversos daños materiales como el de Rafina, en la costa este de Atica, el de Metoji, en Creta, o el de Sufli, junto a la frontera con Turquía.

De momento no hay información sobre desaparecidos o víctimas mortales más allá de los seis heridos con quemaduras en Mati, en el este de Atica, confirmados por Protección Civil. Grecia ha pedido colaboración europea para hacer frente a las llamas que la acosan, según explicó una portavoz de los bomberos a los medios. Hace una década, los incendios también azotaron el país en medio de una grave crisis política. Le puede interesar: Arde Atenas

El primer ministro griego, Alexis Tsipras adelantó hoy su regreso a Grecia desde Bosnia-Herzegovina para gestionar la situación y expresó su deseo de que, a pesar de las condiciones climáticas, se puedan controlar los distintos focos que se reparten por el país. Por su parte el ministro de Orden Público, Nikos Toskas, pidió precaución a los ciudadanos y sugirió que los incendios podrían haber sido provocados.

El incendio de Kineta también ha bloqueado al tráfico durante diecisiete kilómetros en la autopista de Olympia, que conecta la capital con el Peloponeso, para evitar que queden conductores atrapados debido a que las llamas están muy cerca del asfalto. Asimismo al menos 40 transformadores y tres líneas de media tensión se han visto afectadas, lo que ha provocado cortes de electricidad en las zonas cercanas al incendio, según informó la Red de Distribución Griega de Electricidad (DEDDHE).

En Mati dos bases militares fueron evacuadas y varios conductores y bañistas quedaron atrapados en la playa rodeados por las llamas. Además los campamentos de verano para niños del ayuntamiento de Atenas y un orfanato tuvieron que ser evacuados. Protección Civil llamó a través de la televisión pública a que los vecinos de las poblaciones amenazadas sigan las instrucciones de los bomberos y evacúen sus hogares.

"La situación es crítica, si no obedecen hay peligro de víctimas mortales", dijo un portavoz de los bomberos a la cadena pública ERT. Las columnas de humo son visibles en toda la región y han provocado una oscuridad inusual en el verano ateniense. "Esto no es ambiente normal, viene de los fuegos del Este en Athenas. Nuestros pensamientos están con los bomberos y deseamos que mañana llueva para que calme los incendios", aseguró un ciudadano de Atenas.

