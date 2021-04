El opositor ruso, Alexéi Navalny, ha adelgazado notablemente desde que ingresó a prisión, en donde dice sufrir maltrato. Su movimiento, además, tuvo que desintegrarse para evitar condenas.

El líder opositor ruso, Alexéi Navalny, perdió este jueves una apelación contra el veredicto de un tribunal de Moscú que le halló culpable en un caso de difamación contra el veterano Ignat Artemenko.

En junio de 2020, Navalny publicó un video en el que señala de “vendidos y traidores” a los defensores de una enmienda a la Constitución promovida por el presidente Vladimir Putin, entre los que se encontraba Artemenko.

El nieto de Artemenko consideró que la publicación manchaba el nombre de su abuelo, por lo que demandó al líder opositor. La Justicia rusa condenó a Navalny en febrero a una multa de 850.000 rublos por este caso. El opositor dice que los familiares de Artemenko quieren sacar provecho comerciando con su imagen.

El jueves, desde la prisión en la que se encuentra, Navalny compareció por videoconferencia en donde advirtió que su estado de salud no es bueno.

“Ayer me llevaron al baño (...) Había un espejo, me miré:soy un esqueleto horrible. He adelgazado, peso 72 kilos, lo mismo que cuando estaba en séptimo grado”, dijo el opositor, que permaneció tres semanas en huelga de hambre en protesta por el trato que recibe para exigir ser atendido por médicos de su confianza debido al drástico empeoramiento de su salud.

Navalny agregó que cada día come unas cucharadas de papilla de avena, y también puede comenzar a ingerir verduras, según la recomendación de los médicos.

El político, que cumple una condena de dos años y medio de prisión por un antiguo caso de estafa, se declaró no culpable y aseguró que el caso por difamación del veterano se llevó a cabo con varias infracciones. Sin embargo, el tribunal Babushkinski dictaminó que no hay cambios en el veredicto inicial.

Esta no fue la única mala noticia para Navalny esta semana. Su movimiento, Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), se vio en la obligación de disolverse luego de las amenazas del Gobierno ruso de declarar las oficinas del Navalny como una amenaza extremista. La fiscalía solicitó este jueves que todas las oficinas regionales del FBK fueran declaradas extremistas, lo que abre la posibilidad a que los simpatizantes y aliados de Navalny enfrenten largas penas de prisión.

Fundado en 2011, el FBK es conocido por sus investigaciones sobre la corrupción en los círculos de poder en Rusia. La más resonante, publicada en enero, acusaba al presidente Vladimir Putin de haberse hecho construir un palacio sobre el Mar Negro. Vista 116 millones de veces en YouTube, había obligado a Putin a desmentir personalmente.

Léonid Volkov, el director de la red regional del opositor, fue el encargado de anunciar la disolución en un video publicado en las redes sociales, indicando que algunas de esas 37 oficinas seguirían funcionando de manera independiente.

Esta semana, un tribunal de Moscú ya le había prohibido al FBK prácticamente todas sus actividades, como la publicación de contenidos en internet, la organización de manifestaciones y la participación en elecciones.

El próximo 17 de mayo, un tribunal continuará con las audiencias para declarar al FBK como grupo extremista, compartiendo lista con el Estado Islámico, los Testigos de Jehová y otros 30 grupos que están prohibidos en Rusia.